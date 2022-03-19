Джонсон назвав 2 потенційні цілі Путіна після України
Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон впевнений, що в разі поразки України Росія швидко знайде нові загарбницькі цілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єра на з'їзді Консервативної партії.
Джонсон сумнівається, що Путін у разі перемоги зупиниться на Україні. Потенційний успіх РФ обернеться наслідками для Грузії та Молдови.
"Це означатиме початок нової ери залякування у Східній Європі, від Балтійського до Чорного морів", – заявив британський прем'єр.
Він також додав, що перемога Путіна стане сигналом для автократів у різних куточках планети. Тож в Україні зараз настав "поворотний для світу момент". Джонсон пояснив, що це мить вибору між свободою і гнітом.
До слова, британський міністр оборони роз'яснив погрози Путіна на адресу країн-членів НАТО.
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