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У Пентагоні назвали низку "промахів" Росії у війні проти України

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Вашингтон, Субота 19 березня 2022 18:10
У Пентагоні назвали низку "промахів" Росії у війні проти України Фото: глава Пентагону Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що США побачили "низку промахів" Росії під час її вторгнення в Україну. Зазначивши, що росіяни "не просунулися так швидко, як цього хотіли".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За його словами війська РФ мають проблеми з логістикою, а також він не побачив доказів "доброго використання тактичної розвідки", ані "інтеграції повітряних сил із наземним маневром".

"Є ряд речей, які ми очікували побачити, але просто не бачили. І росіяни справді мали деякі проблеми. Я думаю, що Росія передбачала, що вони будуть швидко рухатися і дуже швидко захоплять столицю. Вони не змогли це зробити", - сказав Остін.

Він зазначив, що США зосереджені на наданні тієї допомоги Україні, яка "зможе змінити ситуацію" і робить "все, щоб захистити кожен дюйм території НАТО".

"Війна Путіна проти України є трагічною. Вторгнення Росії завдало жахливих збитків українському народу, включаючи хоробрих солдатів і надто багато ні в чому не винних цивільних осіб. Проте агресія Росії активізувала український народ, НАТО та вільний світ", - підкреслив Остін.

У нього також запитали про позицію Китаю щодо війни. Глава Пентагону відповів, що "важко сказати", що робитиме Китай, і відмовився робити припущення.

"Я сподіваюся, що Китай не підтримає цей мерзенний вчинок Путіна, я сподіваюся, що вони визнають необхідність поважати суверенну територію", - сказав глава Пентагону.

Остін також нагадав, про те що Байден вже заявляв, що американські війська не братимуть участь у бойових діях із Росією в Україні.

"Якщо США запровадять безпольотну зону, це вимагатиме контролю над небом, поразки російських літаків та знищення авіаційних систем в Україні, Білорусі та Росії. Отже, це означатиме, що ми воюємо з Росією. Це дві ядерні країни, конфлікт між якими ніхто не хоче бачити. Це погано для регіону. Це погано для всього світу", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов розповів, що окупанти змінили тактику та низку генералів через провал їх планів з захоплення України. За його словами, керівництво Росії у розпачі.

Також стало відомо, що розвідка США прогнозує перемогу України у війні з Росією.

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