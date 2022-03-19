Путін назвав умови зустрічі з Зеленським,- речник Ердогана
Президенти Російської Федерації та Туреччини Володимир Путін та Реджеп Ердоган провели телефонну розмову. Голова кремля назвав умови зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.
Під час розмови Путін заявив, що перед переговорами з Зеленським необхідно вирішити певні питання, а саме:
- нейтралітет України, тобто відмова від членства в НАТО;
- роззброєння та взаємні гарантії безпеки в контексті австрійської моделі;
- "денацифікація";
- усунення перешкод перед використанням російської мови в Україні.
За словами речника Ердогана Ібрагіма Каліна, Путін також вимагає визнання анексії Криму та "ЛДНР".
"Якщо буде досягнуто крапки в перших чотирьох статтях і буде досягнуто згоди, то на рівні лідерів можна буде обговорити п'яту і шосту статті", - заявив Калін.
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