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Путін назвав умови зустрічі з Зеленським,- речник Ердогана

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Субота 19 березня 2022 16:53
Путін назвав умови зустрічі з Зеленським,- речник Ердогана Фото: президент Російської Федерації Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Президенти Російської Федерації та Туреччини Володимир Путін та Реджеп Ердоган провели телефонну розмову. Голова кремля назвав умови зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

Під час розмови Путін заявив, що перед переговорами з Зеленським необхідно вирішити певні питання, а саме:

  • нейтралітет України, тобто відмова від членства в НАТО;
  • роззброєння та взаємні гарантії безпеки в контексті австрійської моделі;
  • "денацифікація";
  • усунення перешкод перед використанням російської мови в Україні.

За словами речника Ердогана Ібрагіма Каліна, Путін також вимагає визнання анексії Криму та "ЛДНР".

"Якщо буде досягнуто крапки в перших чотирьох статтях і буде досягнуто згоди, то на рівні лідерів можна буде обговорити п'яту і шосту статті", - заявив Калін.

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