Усик - Дюбуа 2: видеообзор яркой победы украинца
Александр Усик одержал победу в бою-реванше против Даниэля Дюбуа, став абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Поединок, состоявшийся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, завершился досрочно.
РБК-Украина предлагает вашему вниманию видеообзор поединка, в котором наш чемпион в очередной раз доказал, кто является настоящим королем хевивейта.
Видео победного боя Усика против Дюбуа
Смотрите, как Усик отправлял Дюбуа в нокдауны, а затем - в нокаут.
Для победы украинцу понадобилось около 15 минут. Таким образом Александр объединил пояса WBA, WBC, IBF и WBO.
Как прошел бой Усик - Дюбуа 2
Атмосфера на лондонском "Уэмбли" перед главным боем вечера была наэлектризована до предела. Пронзительное а капельное исполнение Гимна Украины от Нади Дорофеевой задало невероятно мощный и эмоциональный тон события.
Сам выход Александра Усика на ринг стал отдельным зрелищем. Он начался под современную интерпретацию "Ave Maria", которая плавно перетекла в знакомые миллионам аккорды песни "Браття" Василия Жадана - трека, ставшего неотъемлемым саундтреком побед украинского чемпиона.
С первых секунд боя стало понятно, что Даниэль пришел за реваншем, пытаясь реализовать свой план. Помня о спорном моменте в первом поединке, британец ожидаемо работал по корпусу, используя преимущество в габаритах.
Усик, в свою очередь, действовал филигранно, работая на ногах и контролируя дистанцию. Первые три раунда прошли в тактической борьбе, в которой украинец выглядел значительно убедительнее.
Однако эта тактика работала только до пятого раунда, который стал переломным. Именно тогда Александр включил свою фирменную скорость, нашел свой ритм и начал разбивать защиту британца каскадом точных комбинаций.
Боксерский интеллект и скорость украинца оказались для Дюбуа неразрешимой задачей. Обессиленный и деморализованный, британец начал пропускать все больше, что сначала привело к двум тяжелым нокдаунам, а затем - к финальному, победному нокауту.
Олимпийский золотой медалист- DAZN Boxing (@DAZNBoxing) 19 июля 2025 г.
Неоспоримый чемпион мира в супертяжелом весе
Неоспоримый чемпион мира в тяжелом весе дважды #UsykDubois2 pic.twitter.com/JtXaXI7hbg
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Напомним, что поединок между украинцем и британцем стал самым прибыльным в карьере обоих спортсменов.