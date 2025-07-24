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Официально. Усик узнал имя следующего соперника

Четверг 24 июля 2025 17:03
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Официально. Усик узнал имя следующего соперника Усик и Паркер должны драться за пояс WBO (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) должен провести следующий бой против временного чемпиона мира по версии WBO Джозефа Паркера (36-3, 24 КО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Instagram Всемирной боксерской организации (WBO).

Что известно о бое Усик - Паркер

Украинец получил 30 дней на переговоры с представителями новозеландца. Если за это время стороны не достигнут договоренности, организация назначит промоутерские торги.

33-летний Паркер является обязательным претендентом на пояс WBO. Последний раз он выходил в ринг в феврале, когда эффектно нокаутировал конголезца Мартина Баколе уже во втором раунде.

Официально. Усик узнал имя следующего соперника

Джозеф Паркер (фото: Getty Images)

Отметим, что Александр впервые завоевал титул WBO в сентябре 2021 года, когда победил Энтони Джошуа. С тех пор он пять раз успешно защищал пояс, последний - 19 июля, когда во второй раз победил Даниэля Дюбуа на "Уэмбли" и стал абсолютным чемпионом в хевивейте.

В случае, если Усик решит не проводить бой с Паркером, он будет вынужден отказаться от титула WBO. Это будет означать потерю статуса абсолютного чемпиона мира - украинец останется с поясами WBA, IBF и WBC.

Официально. Усик узнал имя следующего соперника

Фото: instagram.com/worldboxingorg

Напомним, что Усик заработал за бой против Дюбуа рекордный гонорар. И уже стало известно, какие налоги спортсмен заплатит в Украине.

Кроме того, после поединка в Лондоне обновился рейтинг лучших боксеров мира вне весовых категорий (P4P) по версии авторитетного спортивного издания ESPN. И Александр в нем тоже есть.

Ранее украинский чемпион назвал самый ценный жизненный совет от отца, ведущий его к победам.

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Александр Усик Бокс
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