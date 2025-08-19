ua en ru
Вт, 19 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Усик взял паузу после боя с Дюбуа: что дальше с титулом WBO и следующим соперником

Вторник 19 августа 2025 09:48
UA EN RU
Усик взял паузу после боя с Дюбуа: что дальше с титулом WBO и следующим соперником Александр Усик (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинский абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик получил возможность самостоятельно определить свой следующий шаг в карьере после победы над Дэниелем Дюбуа и продолжения переговоров об обязательной защите титула WBO против Джозефа Паркера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky Sports.

Усик получил паузу для восстановления

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, Александр Усик, получил продолжение переговоров относительно обязательной защиты титула WBO против Джозефа Паркера. Решение приняли после того, как украинец ссылался на травму, полученную в бою с Дюбуа, который завершился нокаутом в пятом раунде на стадионе "Уэмбли".

Сергей Лапин, генеральный директор команды Усика, отметил, что боксер и команда всегда уважали всех потенциальных соперников и правила профессионального бокса.

"За последние полтора года Усик достиг исторического успеха, дважды став абсолютным чемпионом в тяжелом весе. Это требовало значительных физических и психологических усилий и больших жертв", - добавил Лапин.

Время на отдых и выбор пути

Чемпион получил право выбрать свой следующий шаг в карьере и уделить время на восстановление после изнурительного тренировочного процесса и травм. Лапин подчеркнул, что Усик заслуживает отдых и возможность провести время с семьей.

Несмотря на это, чтобы сохранить титул WBO, следующим соперником Усика должен стать обязательный претендент Джозеф Паркер. Однако 38-летний украинец может освободить пояс или быть лишенным титула, если решит не выходить на бой.

Возможные альтернативы для Усика

После победы над Диллианом Уайтом в первом раунде британский претендент Мозес Итаума также попал в поле возможных соперников Усика.

"Я буду драться с любым, кого поставят передо мной. Если честно, Паркер заслуживает шанс против Усика, но я тоже готов воспользоваться этой возможностью", - заявил боксер.

Промоутер Паркера Дэвид Хиггинс отметил, что команда Усика якобы не проявляет активности в переговорах, что создает ощущение, будто украинец не стремится защищать титул WBO.

Команда Усика не слышит никакого шума, никакого участия, никаких переговоров. Все мысли и мудрость заключаются в том, что Усик не хочет защищать свой титул чемпиона мира по версии WBO. Такое ощущение" - заявил промоутер Паркера.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бокс
Новости
Гарантии безопасности для Украины уже несколько месяцев разрабатывают 30 стран, - Рютте
Гарантии безопасности для Украины уже несколько месяцев разрабатывают 30 стран, - Рютте
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия