Самые богатые боксеры всех времен: Усик обошел Фьюри и вошел в топ-10 и вошел в топ-10

Победа Александра Усика над Тайсоном Фьюри в декабре 2024 года не только подтвердила его статус величайшего боксера в тяжелом весе, но и принесла украинцу настоящее состояние. После этого боя Усик и Фьюри вошли в топ-10 самых богатых боксеров в истории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Celebrity Net Worth .

Усик вошел в список самых богатых

Благодаря стремительному развитию бокса на Ближнем Востоке, гонорары за крупные бои значительно выросли, что позволило Усику и Фьюри занять высокие позиции в рейтинге.

Украинский боксер, по предварительным оценкам, заработал около 100 миллионов долларов за свой второй бой против Фьюри, что сделало его состояние еще более впечатляющим.

На сегодня чистый капитал Усика составляет 165 миллионов долларов, и он занимает шестое место в списке.

Тайсон Фьюри, несмотря на два подряд поражения от Усика, также заработал значительные средства. За последний бой с украинцем его гонорар составил чуть меньше 81 миллиона долларов.

А общий капитал "Цыганского короля" оценивается в 146 миллионов долларов, что ставит его на седьмую строчку рейтинга.

В список входят как действующие спортсмены, так и легенды, которые уже завершили карьеру. Например, Усик провел всего семь боев в тяжелом весе, но его стратегический выбор поединков с Фьюри и Джошуа принес огромное состояние.

Среди легенд, как Шугар Рэй Леонард и Леннокс Льюис, финансовый успех поддерживается наследием и участием в различных проектах.

Не обошлось и без новых звезд бокса, Джейк Пол заработал 100 млн долларов благодаря боям с известными соперниками и собственным бизнес-проектам.

Интересно, что такие известные боксеры, как Майк Тайсон (20 миллионов долларов) и Энтони Джошуа (80 миллионов долларов), в топ-10 не попали.

Топ-10 самых богатых боксеров в истории