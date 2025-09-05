ua en ru
Тайсон против Мейвезера! Легенды бокса проведут выставочный бой: что известно

Пятница 05 сентября 2025 09:58
Тайсон против Мейвезера! Легенды бокса проведут выставочный бой: что известно Фото: Майк Тайсон снова выйдет на ринг (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер и экс-абсолютный чемпион супертяжелого веса Майк Тайсон подписали соглашение о бое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CSI Sports.

Когда состоится поединок

Легенды бокса должны сойтись в ринге весной 2026 года, точная дата и место проведения еще не определены. Факт встречи оба боксера подтвердили на своих страницах в соцсетях.

Тайсон против Мейвезера! Легенды бокса проведут выставочный бой: что известно

Что сказал Тайсон

"Когда мне предложили выйти в ринг против Флойда Мейвезера, я подумал: этого никогда не произойдет. Но он сказал "да". И это подписано, это произойдет!" - заявил 59-летний "Железный Майк".

По его словам, поединок станет опасным для здоровья Мейвезера:

"Я до сих пор не могу поверить, что он хочет это сделать. Это будет катастрофа для него, но он сам этого хочет".

Реакция Мейвезера

48-летний Флойд Мейвезер отметил, что выходит на ринг, чтобы подтвердить свой статус легенды:

"Я занимаюсь боксом 30 лет, и не было ни одного боксера, способного испортить мою репутацию. Если я что-то делаю, то это всегда легендарно. Я лучший в боксе, и этот поединок станет ответом на ожидания болельщиков".

Когда легенды в последний раз выходили на ринг

АВС (Ассоциация боксерских комиссий) заявила, что подобные бои должны проводиться по специальным правилам: раунды по 2 минуты, перчатки с дополнительным уплотнителем (из-за разницы в весе и габаритах).

Тайсон завершил профессиональную карьеру в 2005 году. В прошлом году ошеломил неожиданным камбэком: в 58-летнем возрасте вышел на официальный бой против боксера-шоумена Джейка Пола и проиграл по очкам.

Мейвезер завершил официальную карьеру в 2017 году. С тех пор принял участие уже в 8 выставочных поединках. В последнем из них он одолел экс-бойца смешанных искусств Джона Готти.

Ранее мы писали, как Усик попал в скандал из-за видео с танцами.

Также читайте, кто вошел в топ-10 самых богатых боксеров всех времен.

