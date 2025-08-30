ua en ru
Усик попал в скандал из-за видео с танцами: он может потерять титул WBO

Суббота 30 августа 2025 21:32
UA EN RU
Усик попал в скандал из-за видео с танцами: он может потерять титул WBO Александр Усик (фото: РБК-Украина)
Автор: Андрей Костенко

Александр Усик оказался в центре скандала. Всемирная боксерская организация (WBO) приказала украинцу предоставить обновленное медицинское заключение после того, как в сети появились видео, где он танцует.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BoxingScene.

Что известно о скандале с Усиком

7 августа Усик обратился к WBO с просьбой приостановить переговоры с обязательным претендентом Джозефом Паркером из-за проблем со спиной.

Медицинские документы, которые команда боксера присылала в августе, подтверждали травмы, которые требовали как минимум месяца отдыха и терапии. Усик также просил о 90-дневной отсрочке переговоров.

Однако, свежие видео, опубликованные в Instagram, на которых Александр танцует вместе с Надей Дорофеевой, вызвали сомнения в достоверности предыдущих выводов.

В письме, которое попало в распоряжение СМИ, председатель комитета чемпионатов WBO Луис Батиста Салас заявил, что медицинское обновление должно быть "детальным и основательным" и подтвердить текущее состояние здоровья боксера, прогноз восстановления и все соответствующие доказательства.

"Медицинское заключение должно быть детальным и тщательным, и должно подтверждать текущее состояние здоровья мистера Усика, прогноз, ориентировочный срок восстановления и любые другие медицинские доказательства", - говорится в письме.

"Комитет не может позволить дальнейших задержек или неопределенности без удовлетворительных разъяснений. В случае невыполнения требований мы будем вынуждены принять соответствующие меры согласно правилам WBO", - подчеркнул Салас.

Заметим, что в команде Усика пока не отреагировали на обвинения WBO.

Между тем команда Паркера рассматривает возможность проведения добровольного боя в конце года. Наиболее вероятным соперником новозеландца называют непобедимого британца Фабио Уордли (19-0-1, 18 КО).

Усик попал во влиятельный рейтинг

А тем временем украинец вошел в топ-15 самых влиятельных людей мирового бокса по версии Boxing News, заняв 11-е место.

Как отмечает издание, чемпион мира в супертяжелом весе традиционно считается ключевой фигурой в мире бокса.

Журналисты отмечаются: несмотря на то, что значение этого статуса в последние годы уменьшалось из-за чрезмерного количества чемпионских титулов, именно Усик вернул престиж звания абсолютного чемпиона, став безоговорочным обладателем "самой ценной награды в спорте".

Ранее мы писали, что Усик сенсационно не вошел в топ-10 обновленного рейтинга BoxRec.

Также жена легендарного боксера умилила новыми фото с дочками и Александром.

Кроме того, смотрите, как Усик поет хит "Разговор с тобой" в дуэте с Иво Бобулом.

