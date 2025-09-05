Усика просят немедленно уходить из бокса. На то есть веская причина

Абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Александра Усика призвали немедленно завершить профессиональную карьеру, чтобы избежать "печального финала".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Seconds Out .

"Не хочу видеть печальное завершение"

Известный тренер Тедди Атлас считает, что после завоевания титула абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе украинец уже достиг всего возможного.

"Я видел слишком много печальных финалов. Видел историю Мохаммеда Али. Видел, как великие боксеры покидали ринг в тяжелом состоянии. Не хочу, чтобы подобное произошло с Усиком", - заявил он.

Как Усик снова покорил мир

В июле 38-летний боксер вернулся на ринг и нокаутировал Даниэля Дюбуа перед 90 тысячами зрителей на "Уэмбли". Эта победа сделала Усика двукратным абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

После этого боксер заявил, что планирует провести еще два боя, прежде чем уйти из большого спорта.

Возможный бой с Паркером

После победы над Дюбуа украинца обязали провести защиту титула WBO против новозеландца Джозефа Паркера. Переговоры были отложены из-за травмы Усика, но команда соперника сомневается в серьезности повреждения.

Между тем в команде Усика отмечают: все решения принимаются с учетом будущего боксера.

Тедди Атлас и Александр Гвоздик (фото: Boxing Scene)

Кто такой Тедди Атлас

Выдающийся тренер в мире бокса. В свое время помогал Касу Д'Амато в подготовке его воспитанников, в частности Майка Тайсона.

Наибольший успех Атлас получил как тренер Майкла Мурера, ведя его к чемпионскому титулу в тяжелом весе в 1994 году.

Среди других известных боксеров, которых тренировал Атлас: чемпион мира в легком весе Барри Макгиган, топ-боксер Донни Лалонд и российский тяжеловес Александр Поветкин. В 2015 году он подготовил Тимоти Брэдли к успешной защите титула в полусреднем весе. А в 2018 году тренировал украинца Александра Гвоздика перед боем за титул WBC в полутяжелом весе.