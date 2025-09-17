ua en ru
Сенсация от украинцев в Лиссабоне и голевая феерия в Турине: результаты первого дня Лиги чемпионов

Среда 17 сентября 2025 10:02
UA EN RU
Сенсация от украинцев в Лиссабоне и голевая феерия в Турине: результаты первого дня Лиги чемпионов Фото: Георгий Судаков против "Карабаха" в ЛЧ (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

16 сентября стартовал основной этап Лиги чемпионов. Впервые за 20 лет на этом уровне не играют украинские команды. Однако заметными были отечественные футболисты-легионеры.

О матчах первого дня - рассказывает РБК-Украина.

Лига чемпионов, основной этап, 1-й тур, 1-й тур

ПСВ (Нидерланды) - "Юнион" (Бельгия) - 1:3

Голы: Ван Боммел, 90 - Давид, 9 (пенальти), Эль-Хадж, 39, Мак Аллистер, 81

"Атлетик" (Испания) - "Арсенал" (Англия) - 0:2

Голы: Мартинелли, 72, Тросар, 87

"Тоттенхэм" (Англия) - "Вильярреал" (Испания) - 1:0

Голы: Жуниор, 4 (автогол)

"Бенфика" (Португалия) - "Карабах" (Азербайджан) - 2:3

Голы: Баранечиа, 6, Павлидис, 16 - Андраде, 30, Дуран, 48, Кащук, 86

"Ювентус" (Италия) - "Боруссия" Д (Германия) - 4:4

Голы: Йылдиз, 63, Влахович, 67, 90+4, Келли, 90+7 - Адейеми, 52, Нмеча, 62, Коуту, 75, Бенсебаини, 84 (пенальти)

"Реал" (Испания) - "Марсель" (Франция) - 2:1

Голы: Мбаппе, 29 (пенальти), 81 (пенальти) - Веа, 22

Удаление: Карвахаль (Р), 72

Как прошли матчи

Португальская "Бенфика" дома сенсационно проиграла азербайджанскому "Карабаху" - 2:3.

В воротах лиссабонцев играл Анатолий Трубин, а полузащитник Георгий Судаков отметился двумя ассистами. Тем не менее, этого не хватило даже для ничьей. "Карабах" забил в ответ трижды, а победный гол записал на свой счет украинский легионер азербайджанского клуба Алексей Кащук.

После этого поражения "Бенфика" уволила главного тренера Бруну Лаже.

В тот же день мадридский "Реал" без украинского голкипера Андрея Лунина в меньшинстве вырвал победу над французским "Марселем". Дубль с пенальти оформил Килиан Мбаппе.

Из других матчей отметим голевую феерию в Турине, где дортмундская "Боруссия" драматично упустила победу над "Ювентусом".

После безголевого первого тайма команды устроили настоящий фейерверк во втором. Гости на последних минутах вели в счете - 4:2, однако дважды пропустили уже в компенсированное время.

Что дальше

Первый тур основного этапа продолжится матчами 17 и 18 сентября.

В частности, в среду, 17 сентября, греческий "Олимпиакос" Романа Яремчука встретится с кипрским "Пафосом". А французский ПСЖ с Ильей Забарным в составе примет итальянскую "Аталанту".

Ранее мы сообщили, что экс-голкипера "Динамо" и "Шахтера" задержали во время побега за границу.

Также читайте, как украинские футболисты-предатели оконфузились в чемпионате России.

