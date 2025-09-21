ua en ru
Впервые за четыре года: Судаков оформил в "Бенфике" долгожданное достижение

Лиссабон, Воскресенье 21 сентября 2025 12:21
Впервые за четыре года: Судаков оформил в "Бенфике" долгожданное достижение Фото: Георгий Судаков стал лучшим в "Бенфике" (x.com/slbenfica)
Автор: Андрей Костенко

Украинский полузащитник португальской "Бенфики" Георгий Судаков, который провел яркий поединок в чемпионате страны против "Авеша", был признан лучшим футболистом матча.

О реакции футболиста на это событие - рассказывает РБК-Украина.

Судаков против "Авеша"

23-летний украинец вышел в стартовом составе "орлов" и открыл счет в конце первого тайма.

На третьей компенсированной минуте Георгий подхватил мяч в штрафной площадке, первую попытку его удара заблокировали защитники, однако вторая оказалась успешной.

Матч завершился уверенной победой "Бенфики" (3:0). Судаков отыграл 86 минут. По итогам встречи украинец был признан лучшим футболистом.

Впервые за четыре года: Судаков оформил в &quot;Бенфике&quot; долгожданное достижение

Судаков - лучший футболист матча "Авеш" - "Бенфика" (фото: x.com/slbenfica)

Впервые за четыре года

Сам игрок довольно интересно отреагировал на это событие. Он вспомнил, что в последний раз получал такую награду в чемпионате еще четыре года назад.

Речь идет о матче с черниговской "Десной" (4:1), который состоялся 30 октября 2021 года. В той игре хавбек забил гол и отдал ассист.

Впечатления от Моуринью

Украинец впервые сыграл под руководством легендарного Жозе Моуринью, который возглавил "Бенфику" незадолго до матча.

"Работа с Моуринью - для меня это мечта, которая стала реальностью. Я не мог в это поверить, но это правда, и, конечно же, хочу расти вместе с ним, усердно работать каждый день. Верю, что мы можем достичь чего-то особенного. Я очень счастлив. Первый гол, первая победа, но все это удовольствие я разделю с товарищами по команде", - сказал Георгий во время флеш-интервью после матча.

Следующие матчи

Теперь "орлам" во главе с Моуринью предстоит тяжелое испытание в Лиге чемпионов.

30 сентября "Бенфика" в Лондоне встретится с действующим чемпионом мира среди клубных команд - "Челси".

Перед тем команда проведет еще одну игру национального чемпионата - 26 сентября примет на своей арене "Жил Висенте".

Ранее мы рассказали, какой сюрприз получил в клубной раздевалке украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков.

Также читайте, какую яркую статистику в АПЛ показывает Егор Ярмолюк на старте сезона.

