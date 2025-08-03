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Усик сделал Трубину роскошный подарок на день рождения

Воскресенье 03 августа 2025 09:18
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Усик сделал Трубину роскошный подарок на день рождения Фото: Анатолий Трубин (instagram.com/anatoliytrubin81)
Автор: Андрей Костенко

Очень ценный и символический подарок получил от абсолютного чемпиона мира по боксу Александра Усика голкипер сборной Украины по футболу Анатолий Трубин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram футболиста.

Шикарный презент от Усика

1 августа отечественному вратарю португальской "Бенфики" исполнилось 24 года. С праздником его поздравил и легендарный боксер, который подарил Трубину боксерские перчатки с личной подписью.

"Спасибо Легенда", - написал Трубин.

Трубин - давний болельщик Усика. Он поддерживал боксера, в частности, в последнем поединке, когда украинец одолел на лондонском "Уэмбли" британца Даниэля Дюбуа и в третий раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира по боксу.

Усик сделал Трубину роскошный подарок на день рождения

Подарок от Усика (фото: instagram.com/anatoliytrubin81)

Трофей ко дню рождения

Отметим, что и сам Трубин достойно поздравил себя с праздником.

Накануне дня рождения он выиграл с "Бенфикой" свой второй трофей в Португалии - Суперкубок страны. "Орлы" в принципиальном матче победили земляков из "Спортинга" - 1:0. Трубин провел в составе победителей весь матч и завершил его без пропущенных голов.

Кроме того, это был юбилейный, 100-й матч Трубина за "Бенфику". Украинец защищает цвета лиссабонского гранда с 2023 года, и кроме Суперкубка побеждал с ним в Кубке португальской лиги.

Усик сделал Трубину роскошный подарок на день рождения

Анатолий - давний болельщик Александра (фото: instagram.com/anatoliytrubin81)

Ранее Александр Усик показался в объятиях с младшей дочерью.

Также читайте о мировом рекорде в футболе, к которому присоединился Трубин с "Бенфикой".

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