Усик сделал Трубину роскошный подарок на день рождения
Очень ценный и символический подарок получил от абсолютного чемпиона мира по боксу Александра Усика голкипер сборной Украины по футболу Анатолий Трубин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram футболиста.
Шикарный презент от Усика
1 августа отечественному вратарю португальской "Бенфики" исполнилось 24 года. С праздником его поздравил и легендарный боксер, который подарил Трубину боксерские перчатки с личной подписью.
"Спасибо Легенда", - написал Трубин.
Трубин - давний болельщик Усика. Он поддерживал боксера, в частности, в последнем поединке, когда украинец одолел на лондонском "Уэмбли" британца Даниэля Дюбуа и в третий раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира по боксу.
Подарок от Усика (фото: instagram.com/anatoliytrubin81)
Трофей ко дню рождения
Отметим, что и сам Трубин достойно поздравил себя с праздником.
Накануне дня рождения он выиграл с "Бенфикой" свой второй трофей в Португалии - Суперкубок страны. "Орлы" в принципиальном матче победили земляков из "Спортинга" - 1:0. Трубин провел в составе победителей весь матч и завершил его без пропущенных голов.
Кроме того, это был юбилейный, 100-й матч Трубина за "Бенфику". Украинец защищает цвета лиссабонского гранда с 2023 года, и кроме Суперкубка побеждал с ним в Кубке португальской лиги.
Анатолий - давний болельщик Александра (фото: instagram.com/anatoliytrubin81)
Ранее Александр Усик показался в объятиях с младшей дочерью.
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