Усик сделал Трубину роскошный подарок на день рождения

Очень ценный и символический подарок получил от абсолютного чемпиона мира по боксу Александра Усика голкипер сборной Украины по футболу Анатолий Трубин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram футболиста .

Шикарный презент от Усика

1 августа отечественному вратарю португальской "Бенфики" исполнилось 24 года. С праздником его поздравил и легендарный боксер, который подарил Трубину боксерские перчатки с личной подписью.

"Спасибо Легенда", - написал Трубин.

Трубин - давний болельщик Усика. Он поддерживал боксера, в частности, в последнем поединке, когда украинец одолел на лондонском "Уэмбли" британца Даниэля Дюбуа и в третий раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира по боксу.

Подарок от Усика (фото: instagram.com/anatoliytrubin81)

Трофей ко дню рождения

Отметим, что и сам Трубин достойно поздравил себя с праздником.

Накануне дня рождения он выиграл с "Бенфикой" свой второй трофей в Португалии - Суперкубок страны. "Орлы" в принципиальном матче победили земляков из "Спортинга" - 1:0. Трубин провел в составе победителей весь матч и завершил его без пропущенных голов.

Кроме того, это был юбилейный, 100-й матч Трубина за "Бенфику". Украинец защищает цвета лиссабонского гранда с 2023 года, и кроме Суперкубка побеждал с ним в Кубке португальской лиги.

Анатолий - давний болельщик Александра (фото: instagram.com/anatoliytrubin81)