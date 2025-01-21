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Усик пообещал забить "Динамо"

Вторник 21 января 2025 12:51
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Усик пообещал забить "Динамо" Фото: Александр Усик играет в футбол на позиции нападающего (ФК "Полесье")
Автор: Андрей Костенко

Обладатель трех чемпионских титулов в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, чем будет заниматься по завершении боксерской карьеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Ring.

Планами чемпион поделился в интервью авторитетному изданию The Ring. Отметим, что по версии этого журнала Усик стал лучшим боксером 2024 года. А также победил еще в двух номинациях.

"Я буду играть в футбол, - сказал он журналисту во время беседы, - Ты в курсе, что я профессионально играю в футбол? У меня контракт с украинским клубом. "Полесье". Это высшая лига украинского футбола. Мы сейчас идем, насколько помню, на 4-м месте (на самом деле на 5-м - прим. ред.). Знаешь такую украинскую команду - "Шахтер" Донецк? Мы выиграли у них!"

Усик признался, что давно болеет за киевское "Динамо". Потому что впервые попал на стадион с отцом именно на игру киевлян.

"Это клуб с большой историей. И я за них болею. Но так уж сложилось, что именно "Полесье" дало мне возможность подписать с ними контракт. В будущем я забью гол в ворота "Динамо", - пообещал пока боксер.

Усик в "Полесье": что известно

Чемпион мира по боксу подписал контракт с житомирским "Полесьем" в июле 2023 года. Житомирцы тогда как раз получили право играть в украинской Премьер-лиге.

Перед тем Усик уже успел сыграть за житомирскую команду. В начале 2022 года он вышел на замену в матче против ровенского "Вереса" в товарищеском турнире Winter Cup. На 77-й минуте встречи он заменил нападающего Филиппа Будковского.

На официальном сайте "Полесья" Усик значится в составе команды. В списке игроков он фигурирует как нападающий, выступающий под номером 17. Однако в официальной заявке клуба на сайте УПЛ боксера нет.

Ранее боксерские топ-эксперты спрогнозировали, чем Усик, Кличко и Фьюри удивят в 2025 году.

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Александр Усик УПЛ Футбол Бокс
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