Майкл Оуэн удивил заявлением об Усике: "Мы думали, он сейчас кого-то нокаутирует"

Лиссабон, Среда 17 сентября 2025 13:45
Александр Усик в матче футбольных легенд (фото:instagram.com/legendscharitygame)
Автор: Андрей Костенко

Александр Усик в Лиссабоне принял участие в "Благотворительном матче легенд", где собрались звезды мирового футбола. После игры знаменитый нападающий сборной Англии и "Ливерпуля" Майкл Оуэн поделился впечатлениями и рассказал, чем именно его удивил украинец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание British Boxing News.

Что Оуэн сказал об Усике

Майкл Оуэн, который сам отличился в воротах португальцев, не скрывал своего восторга от присутствия Усика на футбольном поле.

"Было очень интересно наблюдать за тем, как Александр Усик разминался на боковой линии. Он делал бой с тенью. Мы думали, что он собирается выйти и кого-то нокаутировать, было бы весело! Конечно, это большая честь, что он был с нами на благотворительном матче легенд. Он настоящая икона, и это привилегия - делить с ним одно поле. К счастью, мы делили только поле, а не ринг", - пошутил он.

Оуэн добавил, что очень ценит возможность играть с такими легендами, как Усик, и такие матчи, которые проводятся лишь несколько раз в год, являются особенными.

"Я имел счастье играть с лучшими футболистами мира в своей карьере, но когда увидел состав этого матча, понял: должен здесь быть. Такие игры случаются нечасто, и всегда особенно, когда ты снова на поле рядом с легендами", - сказал бывший нападающий сборной Англии.

Майкл Оуэн и Александр Усик во время благотворительного матча (фото: instagram.com/themichaelowen)

Детали матча и звездные участники

Благотворительный матч Legends Charity Game собрал на поле стадиона "Эштадиу да Луж" в португальской столице настоящий "звездный десант".

"Сборная легенд мира" противостояла "Сборной легенд Португалии", капитаном которой был сам Луиш Фигу.

В составе мировых легенд, кроме Усика и Оуэна, играли такие иконы футбола, как Кака, Джон Терри, Алессандро Дель Пьеро, Карлес Пуйоль, Христо Стоичков и другие.

Португальская команда, в которой играли бывшие звезды национальной сборной, победила со счетом 4:1.

Благотворительная цель матча

Отметим, что матч проводился с благотворительной целью. Все собранные деньги пойдут на поддержку Красного Креста Португалии, "Каритас", International Alert и Общества Красного Креста Украины, которые помогают пострадавшим от войн и конфликтов.

Организаторы матча, в частности генеральный директор Sport Global Расмус Соймарк, выразили благодарность игрокам и болельщикам за их поддержку. Целью является проведение подобных мероприятий ежегодно, чтобы они стали частью подготовки к чемпионату мира по футболу-2030, который совместно будут принимать Португалия, Испания и Марокко.

