Усик дебютировал в кино: селфи со Скалой и овации зрителей на премьере "Несокрушимого"

Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик вместе с женой Екатериной посетили 50-й кинофестиваль в Торонто. Украинский спортсмен принял участие в презентации спортивной драмы "Несокрушимый", где сыграл роль украинского бойца ММА Игоря Волчанчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт Екатерины в соцсети Instagram .

Участие Усика на юбилейном кинофестивале

8 сентября в Торонто состоялся премьерный показ фильма "Несокрушимый" ("The Smashing Machine"), где главную роль сыграл всемирно известный Дуэйн "Скала" Джонсон.

На сцене с ним также была Эмили Брант, которая исполнила роль девушки американского чемпиона UFC Марка Керра. Александр Усик стал особым гостем мероприятия, появившись на сцене и получив настоящие овации от зрителей.

Роль Усика в фильме

В ленте Усик сыграл украинского бойца ММА Игоря Вовчанчина, который является соперником Марка Керра.

Волчанчин, который родился в 1973 году на Харьковщине, был чемпионом турниров IFC и IAFC и известен своей уникальной ударной техникой, получившей название "удар Волчанчина".

Усик с эпизодической ролью передал харизматичный образ украинского бойца, что стало ярким моментом премьеры.

Громкий момент и эмоции супругов

Жена Усика, Екатерина, поделилась кадрами с события, среди которых фото с мировыми звездами и особый момент с самим Дуэйном Джонсоном.

Во время афтепати украинский чемпион попросил автограф у "Скалы", который охотно подписал 20-долларовую купюру.

Супруги Усик искренне делились впечатлениями и не скрывали эмоций на событии.

Александр и Екатерина Усик на премьере фильма "Несокрушимый" (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

О фильме "Несокрушимый"

Кинокартина рассказывает историю американского бойца ММА Марка Керра, абсолютного чемпиона UFC, и его спортивного пути.

Официальная премьера ленты запланирована на 3 октября.