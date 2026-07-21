Учительницу в Киеве оштрафовали "за язык": почему именно и сколько пришлось платить
В одном из лицеев Киева учительница во время урока нарушила языковое законодательство. По результатам проведенной проверки ее наказали штрафом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию на странице Уполномоченной по защите государственного языка Елены Ивановской в Facebook.
Главное:
- Кто сообщил: обращение к Уполномоченной по защите государственного языка подал отец первоклассника (ветеран российско-украинской войны).
- Суть нарушения: во время урока учительница киевского лицея включила детям фрагмент мультфильма со звуковым сопровождением на русском языке.
- Реакция учительницы: объясняя сложившуюся ситуацию, педагог отметила, что использование этого материала (по ее мнению), якобы имело "воспитательную цель, звук был приглушен, а дети не возражали".
- Реакция представителя Уполномоченного: Игорь Спиридонов подчеркнул нулевую толерантность к языку агрессора в школах, составил акт и протокол об административном правонарушении (по статье 21 языкового закона).
- Наказание: Уполномоченная по защите государственного языка вынесла постановление о штрафе для учительницы в размере 3 400 гривен.
Кто сообщил о нарушении языкового закона
Украинцам рассказали, что контроль за использованием государственного языка в этом случае осуществлял представитель Уполномоченной Игорь Спиридонов.
В своем посте в Facebook он подчеркнул, что к нарушениям языкового законодательства в образовании - "нулевая толерантность".
Известно, что основанием для осуществления государственного контроля стало обращение к Уполномоченной ветерана российско-украинской войны и отца ученика 1 класса одного из столичных лицеев.
Именно он сообщил о нарушении языковых прав детей в образовательном процессе.
Что именно произошло в одном из столичных лицеев
Во время учебного занятия в 1 классе одного из лицеев Киева педагогическая работница (учительница) использовала фрагмент мультфильма, звуковое сопровождение которого было выполнено не на государственном языке - на русском.
При рассмотрении материалов государственного контроля этот факт она признала.
В своих объяснениях учительница отметила, что:
- использование этого материала (по ее мнению), якобы имело "воспитательную цель";
- звук "был приглушен";
- дети "не возражали".
"Такие объяснения неприемлемы, а поведение педагогического работника недопустимо", - констатировал Спиридонов.
Он напомнил, что "воспитательная цель" - не является основанием для отступления от требований действующего закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
"Украинская школа должна обучать, воспитывать и коммуницировать на государственном языке. Использование языка государства-агрессора, в частности в образовании, является грубым и недопустимым нарушением законодательства", - подчеркнул представитель Уполномоченной.
Как наказали учительницу за нарушение языкового закона
По результатам осуществленного государственного контроля Спиридонов:
- установил нарушение (21 статьи языкового закона);
- составил соответствующие акт и протокол об административном правонарушении.
"Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская вынесла постановление о применении административного взыскания в виде штрафа в размере 3 400 гривен", - сообщили украинцам.
Уточняется, что штраф был оплачен в тот же день.
"Это - важный результат. Не только из-за самого факта привлечения к ответственности, а из-за четкого сигнала: в сфере образования не будет легкомысленного отношения к нарушениям языкового законодательства. Особенно сейчас, когда украинские дети живут и учатся в условиях войны, развязанной россией", - подчеркнул Спиридонов.
Учителя столичного лицея оштрафовали за нарушение языкового законодательства (инфографика: facebook.com/govuamova)
О чем говорится в статье 21 языкового закона
В соответствии со статьей 21 закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", образовательный процесс в заведениях образования осуществляется на государственном языке.
Следовательно, украинский должен быть языком:
- обучения;
- повседневного общения педагогов с учениками;
- официальных мероприятий;
- воспитательной работы;
- объявлений;
- всей публичной коммуникации учебного заведения.
Комментируя ситуацию, сложившуюся в киевском лицее, Спиридонов напомнил, что "ученики первого класса не должны защищать свои языковые права от взрослых".
"Это обязанность заведения образования, администрации и педагогических работников - обеспечить образовательный процесс на государственном языке", - подытожил представитель языкового омбудсмена.
Напомним, ранее Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская предложила отменить "особый статус русского" в Украине и рассказала, возможно ли запретить русскоязычные версии сайтов.
Кроме того, мы объясняли, почему тарологам, коучам и бьюти-блогерам в сети пора перейти на украинский язык.
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