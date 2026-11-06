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Гуманное образование и волонтерство: МОН одобрило семь новых уроков для старшеклассников

14:46 06.11.2026 Пт
5 мин
aimg Ирина Костенко
Гуманное образование и волонтерство: МОН одобрило семь новых уроков для старшеклассников Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Инициативу "Гуманное образование и волонтерство" в Украине расширили семью новыми уроками для старшеклассников. Все учебные материалы проекта - для младшей, средней и старшей школы - уже получили гриф МОН.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства образования и науки (МОН) Украины.

О каком образовательном проекте идет речь

Проект "Гуманное образование и волонтерство" уже стал финалистом 11-й ежегодной премии Shorty Impact Awards - в категории Animal Rights & Welfare (отмечающей инициативы в сфере защиты и благополучия животных).

Речь идет об образовательной инициативе UAnimals (всеукраинской зоозащитной организации) и Suziria Group (группы компаний, которая более 33 лет развивает зоорынок в Украине).

Ее цель - формировать ответственное отношение к животным и окружающей среде через школьное образование.

Авторы проекта стремятся не только рассказывать детям о гуманности, но и помогать им:

  • понимать причинно-следственные связи;
  • критически оценивать информацию;
  • находить способы действовать.

Чем важна такая образовательная инициатива

"Актуальность такого подхода подтверждает статистика", - сообщили в МОН.

В качестве примера приводятся данные Генеральной прокуратуры Украины за первые пять месяцев 2025 года.

Тогда было зарегистрировано 386 уголовных производств относительно жестокого обращения с животными - почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

По мнению авторов проекта, менять ситуацию нужно, в частности, через образование - формировать у детей:

  • эмпатию;
  • уважение к живому;
  • готовность защищать тех, кто нуждается в помощи.

Гуманное образование и волонтерство: МОН одобрило семь новых уроков для старшеклассниковЧем важен такой образовательный проект (инфографика: education.uanimals.org)

Зачем разработали новые уроки для старшеклассников

UAnimals и Suziria Group расширили образовательную инициативу "Гуманное образование и волонтерство" - разработали семь новых уроков для старшеклассников, которые уже получили гриф МОН.

"Расширение курса на старшую школу позволяет продолжить работу по формированию гуманных ценностей на разных этапах обучения", - констатировали в министерстве.

Уточняется, что ученики могут применять полученные знания в своих школах и громадах:

  • от информационных кампаний;
  • до волонтерских инициатив.

"Именно так гуманное образование сочетает знания с действием, а волонтерство становится практикой ответственного гражданства", - объяснили гражданам.

Чему именно учат новые уроки для старшей школы

Семь новых уроков для учеников старшей школы охватывают темы:

  • волонтерства;
  • гражданской ответственности;
  • гуманных стратегий;
  • растительного питания;
  • климата;
  • этических вызовов будущего.

На занятиях дети не только получают новые знания, но и применяют их на практике:

  • исследуют проблемы;
  • проверяют факты;
  • дискутируют;
  • работают в командах;
  • разрабатывают собственные решения.

Так, например, во время первого урока-исследования ученики изучают пять свобод животных, рассматривают реальные кейсы, узнают больше об ответственном уходе за домашними питомцами.

В завершение - создают собственную социальную кампанию "Adopt, Don't Shop!", чтобы привлечь внимание к адопции бездомных животных.

Другой урок побуждает исследовать индустрию развлечений с использованием животных и проверять распространенные мифы с помощью фактчекинга.

На занятиях о гуманных стратегиях и волонтерстве дети знакомятся с практическими способами помощи животным, изучают основы фандрейзинга и ищут инженерные решения (в частности, разрабатывают идеи теплых укрытий с использованием апсайклинга).

На отдельном уроке школьники исследуют этические дилеммы и обсуждают, как личный выбор влияет на окружающую среду.

"Реальные истории спасения животных, в частности, во время войны, помогают осмыслить гуманность не как абстрактную ценность, а как конкретные действия", - отметили в МОН.

Гуманное образование и волонтерство: МОН одобрило семь новых уроков для старшеклассниковКакие качества развивает "Гуманное образование и волонтерство" (инфографика: education.uanimals.org)

Кроме того, курс содержит:

  • англоязычный урок-дебаты, совмещающий языковую практику с нравственным мышлением;
  • интерактивный урок "Код будущего".

"Последний переносит класс в 2050 год: ученики обсуждают возможные решения на пересечении искусственного интеллекта, биотехнологий и климатических вызовов, аргументируют свои позиции и формируют общий манифест класса", - объяснили в министерстве.

Таким образом "гуманное образование выходит за рамки привычного изложения информации".

Речь о том, что школьники учатся отличать факты от мифов, рассматривать проблему с разных перспектив, аргументировать свою позицию, работать в команде и брать ответственность за результат.

Тем временем практические задачи помогают превращать сочувствие в конкретные действия - от социальных кампаний до волонтерских инициатив.

Сколько всего уроков предлагает проект

Учебные материалы проекта для младшей, средней и старшей школы распределены на 21 урок.

По состоянию на ноябрь 2026 года все они:

  • прошли педагогическую экспертизу;
  • получили гриф "Одобрено для использования в образовательном процессе" от Украинского института развития образования МОН.

"Это дает учителям возможность официально использовать материалы в школах по всей Украине", - подчеркнули в министерстве.

Отмечается, что эти уроки соответствуют принципам:

  • реформы "Новая украинская школа" (НУШ);
  • политики МОН "Образование для жизни" (направленной на системное обновление содержания школьного образования, продолжение и усиление реформы НУШ).

"Материалы учат детей применять знания для решения реальных жизненных проблем: ученики развивают критическое мышление, эмпатию, медиаграмотность и ответственность", - рассказали специалисты.

Как учителям выбрать тот или иной урок

В МОН сообщили, что все материалы уроков в рамках проекта доступны бесплатно и онлайн - на сайте проекта.

Для удобства педагогов был создан соответствующий рубрикатор, помогающий подбирать занятия в соответствии с потребностями класса.

Причем уроки можно искать:

  • как по образовательным отраслям;
  • так и по навыкам, которые они развивают.

Гуманное образование и волонтерство: МОН одобрило семь новых уроков для старшеклассниковВсе учебные материалы распределены на уроки для разных классов (инфографика: education.uanimals.org)

"К каждому уроку подготовлены учебные материалы, которые можно скачать и бесплатно использовать в образовательном процессе", - добавили в министерстве.

Уточняется, что учителя могут:

  • проводить уроки полностью или использовать отдельные части;
  • совмещать материалы разных занятий;
  • дополнять их актуальными исследованиями или новостями по теме.

Сколько взрослых и детей присоединились к проекту

По данным МОН, в течение 2025-2026 учебного года к проекту "Гуманное образование и волонтерство" присоединились более 2 000 учителей.

В общей сложности учебные активности охватили более 24 000 детей.

"В октябре украинские педагоги также приобщились к Всеукраинскому уроку гуманности, приуроченному ко Всемирному дню защиты животных", - подытожили в министерстве.

Напомним, ранее мы рассказывали, что МОН проверило более 10 тысяч школ на готовность к блекаутам - где ситуация самая плохая.

Кроме того, мы объясняли, как могут работать школы при отключении света и воды.

Читайте также об ориентировочном расписании текущего учебного года и пяти уровнях реагирования школ на обесточивание от МОН.

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