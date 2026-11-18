В Украине расширили круг педагогических работников, которые смогут принять участие в сертификации 2027 года. Предельное количество участников распределено по шести категориям учителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Кто может принять участие в сертификации 2027 года

Гражданам рассказали, что Министерство образования и науки Украины (соответствующим приказом):

определило категории педагогических работников, которые смогут принять участие в сертификации в 2027 году;

установило предельное количество участников;

установило сроки регистрации.

При этом главное новшество - расширение круга участников.

Речь о том, что пройти сертификацию впервые смогут учителя естественной образовательной отрасли и/или образовательной отрасли "Естествознание".

Остальные пять категорий педагогических работников уже участвовали в сертификации (в предыдущие годы):

учителя начальных классов;

учителя математики;

учителя украинского языка и литературы;

учителя английского языка;

учителя истории и гражданских дисциплин.

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Сколько всего учителей могут пройти сертификацию

Сообщается, что в 2027 году сертификацию смогут пройти 5 000 педагогов.

В целом предельное количество участников распределено по шести категориям так:

1 750 человек - учителя начальных классов;

1 000 человек - учителя естественной образовательной и/или образовательной отрасли "Естествознание";

750 человек - учителя украинского языка и литературы;

500 человек - учителя математики;

500 человек - учителя английского языка;

500 человек - учителя истории и гражданских дисциплин.

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Из каких этапов состоит сертификация

По данным УЦОКО, сертификация педагогических работников 2027 года (как и в предыдущие годы) предусматривает три последовательных этапа:

независимое тестирование - оценивание профессиональных знаний и умений участников сертификации;

- оценивание профессиональных знаний и умений участников сертификации; самооценка собственного педагогического мастерства - анализ учителями своей профессиональной деятельности;

собственного педагогического мастерства - анализ учителями своей профессиональной деятельности; изучение практического опыта работы - оценивание профессиональных компетентностей педагогов во время их практической деятельности.

Уточняется, что задания независимого тестирования будут составлять в соответствии с действующими программами, утвержденными МОН.

"Они разработаны с учетом требований профессионального стандарта "Учитель заведения общего среднего образования", - отметили в УЦОКО.

Сообщается, что ознакомиться с программами независимого тестирования для соответствующих категорий учителей можно уже сейчас.

"Они помогут сориентироваться в содержании тестирования и определить, каким вопросам следует уделить внимание во время подготовки", - объяснили в УЦОКО.

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Как и когда будет происходить регистрация

Украинцам сообщили, что регистрация учителей для участия в сертификации продлится с 15 по 25 января 2027 года (включительно).

Причем она будет происходить в два этапа:

с 15 по 22 января - в рамках предельного количества, определенного для каждого региона;

Региональные регистрационные квоты основного этапа регистрации для участия в сертификации (Приложение 1 к приказу МОН: testportal.gov.ua)