МОН проверило более 10 тысяч школ на готовность к блекаутам: где ситуация хуже всего
Более 90% украинских школ могут автономно работать при отключениях электроэнергии продолжительностью более восьми часов. В то же время, уровень готовности заведений существенно отличается в зависимости от региона.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на сообщение Министерства образования и науки Украины.
Где школы лучше всего подготовились к отключениям
МОН провело мониторинг 10 887 учреждений общего среднего образования. Полную и преобладающую энергетическую автономность обеспечили в 83% школ.
При оценке учитывалось пять критериев: способность работать более восьми часов без централизованного электроснабжения, наличие альтернативного источника питания, автономного водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения.
Преимущественной готовностью считали соответствие четырем из пяти критериев.
Высокие показатели готовности зафиксировали в прифронтовых регионах. В частности:
- Харьковская область - 99,3%;
- Запорожская область - 91,3%.
Самые низкие показатели имеют:
- Волынская область - 41,6%;
- Черниговская область - 43,1%;
- Одесская область - 53,3%.
Отдельно в МОН обратили внимание на ситуацию в Киеве. По данным, которые предоставили сами учебные заведения, полностью готовы к автономной работе всего около 2% школ столицы. Преимущественную готовность имеют еще 23% заведений.
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Сколько денег выделили на автономность школ
Для усиления энергетической устойчивости образовательных учреждений государство предусмотрело субвенцию громадам. В 2026 году на эти нужды было выделено 500 млн гривен.
Деньги направляют на установку систем резервного питания, солнечных электростанций и накопителей энергии. К финансированию проектов также приобщаются громады, которые обеспечивают софинансирование из местных бюджетов.
Отдельную поддержку оказывают международные партнеры, в частности, ЮНИСЕФ и Всемирный банк в рамках программы LEARN.
В МОН подчеркивают, что для полноценной работы оборудование громады должны позаботиться о его обслуживании, обеспечении генераторов топливом и наличии ответственных работников.
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