В школах изменят подход к психологической поддержке: что предполагает план до 2030 года
Правительство утвердило план мероприятий до 2030 года, предусматривающий 18 комплексных шагов по развитию психологической и психосоциальной поддержки участников образовательного процесса.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение МОН в Facebook.
Как изменится психологическая служба
Среди запланированных изменений - обновление нормативной базы психологической службы и штатных нормативов учебных заведений. Также предусмотрено развитие профессиональных компетентностей практических психологов и социальных педагогов, внедрение супервизии и программ повышения квалификации.
Отдельное направление - подготовка учителей. Их будут обучать выявлять психоэмоциональные трудности учеников на ранних этапах и оказывать первую психологическую помощь.
Кроме того, план предусматривает:
- усовершенствование взаимодействия школ с социальными службами и системой здравоохранения;
- внедрение механизмов перенаправления учеников к специализированным специалистам;
- цифровизацию работы психологической службы;
- пилотирование новых моделей финансирования психологического обеспечения образовательного процесса
Читайте также: Психологическая помощь становится доступнее. Как в Украине работают программы ментального здоровья
Также правительство планирует усовершенствовать профессиональную подготовку будущих работников психологической службы и внедрить системный мониторинг результатов реализации концепции.
Концепцию развития психологической службы в системе образования до 2030 года правительство утвердило в 2026 году. Ее реализацию инициировало Министерство образования и науки при поддержке Координационного центра КМУ/Mental Health UA и Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?". Техническую поддержку оказывает представительство UNESCO в Украине.
Читайте наше интервью с психологом о том, какие последствия войны испытывают дети.
Ранее мы писали о том, что психолог назвала фразы родителей, какие влияют на самооценку ребенка.