Правительство утвердило план мероприятий до 2030 года, предусматривающий 18 комплексных шагов по развитию психологической и психосоциальной поддержки участников образовательного процесса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение МОН в Facebook .

Как изменится психологическая служба

Среди запланированных изменений - обновление нормативной базы психологической службы и штатных нормативов учебных заведений. Также предусмотрено развитие профессиональных компетентностей практических психологов и социальных педагогов, внедрение супервизии и программ повышения квалификации.

Отдельное направление - подготовка учителей. Их будут обучать выявлять психоэмоциональные трудности учеников на ранних этапах и оказывать первую психологическую помощь.

Кроме того, план предусматривает:

усовершенствование взаимодействия школ с социальными службами и системой здравоохранения;

внедрение механизмов перенаправления учеников к специализированным специалистам;

цифровизацию работы психологической службы;

пилотирование новых моделей финансирования психологического обеспечения образовательного процесса

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Также правительство планирует усовершенствовать профессиональную подготовку будущих работников психологической службы и внедрить системный мониторинг результатов реализации концепции.

Концепцию развития психологической службы в системе образования до 2030 года правительство утвердило в 2026 году. Ее реализацию инициировало Министерство образования и науки при поддержке Координационного центра КМУ/Mental Health UA и Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?". Техническую поддержку оказывает представительство UNESCO в Украине.