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СБУ спростувала причетність до "вагнерівської спецоперації"

Київ, Середа 19 серпня 2020 13:12
СБУ спростувала причетність до "вагнерівської спецоперації"
Фото: глава СБУ Іван Баканов (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

СБУ назвала злиті записи фейком

Служба безпеки України спростовує причетність до нібито спецоперації по виманювання бойовиків приватної військової компанії "Вагнера" з Російської Федерації. Поширювана у ЗМІ інформація є фейком.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ в Telegram.

В СБУ підкреслили, що не коментують "вкидання", однак зробили виняток через цю тему.

"... відзначаємо - дані про участь СБУ у так званій "вагнерівській спецоперації" є фейком. А його першоджерелом, підкреслюємо, більше тижня тому було саме російське видання", - йдеться в заяві.

Також підкреслюється, що жоден співробітник СБУ не брав участь у розмовах бойовиків з вербувальником, які нібито зафіксовані на злитих записах. А титрування одного з учасників розмов, як "офіцер СБУ", є домислом і маніпуляцією.

СБУ закликає українські ЗМІ не поширювати чутки на користь недружніх країн.

Відзначимо, в ряді українських засобів масової інформації з'явилися дані про те, що затримання 33 "вагнерівців" в Білорусі напередодні виборів нібито стало результатом зриву спецоперації СБУ. Нібито російських найманців намагалися доставити літаком з Мінська до Києва, щоб притягнути до відповідальності за участь у війні на Донбасі.

Нагадаємо, найманці були затримані в Білорусі в кінці липня, місцеві силовики звинуватили їх у підготовці масових заворушень.

Минулого тижня Білорусь передала бойовиків "Вагнера" Росії, хоча українська сторона направляла запит про екстрадицію 28 з них за участь у бойових діях на Донбасі.

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