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ЄС виділить Білорусі 53 млн євро для "підтримки народу"

Брюссель, Середа 19 серпня 2020 18:30
ЄС виділить Білорусі 53 млн євро для "підтримки народу"
Фото: Урсула фон дер Ляйен (flickr.com/european_parliament)
Автор: Максим Зайченко

Частина грошей піде на підтримку жертв репресій

Європейський союз планує виділити 53 мільйони євро допомоги для білоруського народу. Частина грошей піде на підтримку громадянського суспільства і незалежних ЗМІ, а також жертв репресій.

Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн після екстреного саміту лідерів ЄС щодо Білорусі.

"Ми вже надали багато підтримки Білорусі через програму "Східне партнерство", але зараз як ніколи важливо бути (поруч) з білоруським народом і перепрограмувати кошти в бік від білоруської влади в напрямку громадянського суспільства та вразливих груп (населення). Єврокомісія мобілізує тепер додаткові 53 мільйони євро для підтримки білоруського народу в ці непрості часи", - повідомила глава ЄК.

У Twitter вона уточнила, що 2 млн євро з цієї суми виділять "для підтримки жертв репресій і неприйнятного державного насильства", 1 мільйон євро - на підтримку громадянського суспільства і незалежних ЗМІ.

50 мільйонів євро - це екстрена підтримка на тлі коронавірусу для сектора охорони здоров'я.

Раніше РБК-Україна писало, що ЄС вирішив ввести санкції проти відповідальних за фальсифікації та насильство в Білорусі.

Зазначимо, у Європейському союзі вважають, що президент Білорусі Олександр Лукашенко позбавлений демократичної легітимності.

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