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Названо терміни інавгурації Лукашенка

Мінськ, Середа 19 серпня 2020 18:10
Названо терміни інавгурації Лукашенка
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Точної дати інавгурації поки немає

Інавгурація президента Білорусі Олександра Лукашенка відбудеться протягом двох місяців. Точна дата на сьогодні не визначена.

Про це заявили в Центральній виборчій комісії Білорусі, передає ТАСС.

Як повідомили в ЦВК, точну дату визначатимуть організатори інавгурації.

"Інавгурація пройде не пізніше ніж через два місяці", - повідомили в комісії, але додали, що зазвичай вона проводиться протягом місяця після офіційного оголошення результатів виборів.

Нагадаємо, згідно з офіційними результатами, Лукашенко набрав більше 80% голосів, а його найближчий переслідувач і головна опонентка Світлана Тіхановська - трохи більше 10%.

Голова ЦВК Білорусі Лідія Єрмошина раніше виключила можливість перегляду результатів виборів.

З 9 серпня в Білорусі тривають протести і страйки через масові фальсифікації на виборах. Європейський союз та інші західні країни вже заявили про невизнання переобрання Лукашенка. Крім того, розглядається можливість запровадження персональних санкцій проти причетних до фальсифікацій і побиття учасників протестів.

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