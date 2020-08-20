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Україна в ТКГ обговорила списки для обміну полоненими

Четвер 20 серпня 2020 01:25
Україна в ТКГ обговорила списки для обміну полоненими
Фото: звільнення полонених в кінці 2019 (t/me/OP_UA)
Автор: Артур Родивилов

Делегація підтвердила інформацію про осіб, яку запитували учасники консультацій

Завершилося засідання мінської ТКГ у форматі відеоконференції. Сторони досягли згоди щодо списків утримуваних осіб, які готуються до обміну.

Про це повідомляє прес-служба президента України.

Українська сторона в черговий раз підкреслила виконання всіх домовленостей про підтвердження списків для взаємного звільнення утримуваних осіб і підтвердила інформацію про осіб, яку запитували учасники консультацій.

Зазначається, що Україна очікує дзеркальних і симетричних дій від іншої сторони.

Крім того, при обговоренні підсумків роботи економічної групи зазначалося, що українське підприємство з водопостачання буде продовжувати здійснювати на постійній основі постачання питної води українському населенню, що проживає на тимчасово окупованій частині території Донбасу.

Україна під час роботи групи з політичних питань підкреслила необхідність виконання паризьких домовленостей лідерів "нормандської четвірки", зокрема продовження роботи над законодавством з метою імплементації "формули Штайнмайера".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Київ передав ОБСЄ новий список для обміну полоненими; тепер Україна чекає узгоджений список від "того боку".

До цього глава Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що обмін полоненими з окупаційними силами може пройти в найближчі тижні.

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