Фото: протести в Білорусі (t me belteanews)

У чоловіка стріляли силовики під час протесту в Бресті

Станом на 19 серпня помер ще один учасник протестів у Білорусі. Чоловік отримав вогнепальне поранення під час розгону акції в Бресті.

Про це повідомляє місцевий портал TUT.BY.

Повідомляється, що 43-річний Геннадій Шутов помер в мінському військовому госпіталі. Він отримав вогнепальне поранення в голову 11 серпня під час протестів в Бресті.

За словами родичів і свідків, чоловік на акції не виявляв агресію. Імовірно, в нього стріляли з даху будівлі. У потерпілого було тяжке ушкодження мозку, і лікарі не давали жодних прогнозів.

Геннадій Шутов помер в госпіталі 19 серпня о 10:20.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я Білорусі підтвердив загибель двох учасників акцій протесту.

Таким чином, Шутов є третьою жертвою силовиків.

Першою став Олександр Тарайковський, який отримав смертельне поранення 10 серпня на вулиці Прітицького в Мінську. Друга жертва - 25-річний Олександр Вихор, якого затримали в Гомелі 9 серпня. За два дні стало відомо, що його немає в живих.

Відзначимо, минулого тижня МВС Білорусі підтвердило стрілянину на ураження по демонстрантах в Бресті.

