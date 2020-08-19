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ЄС не визнає результати виборів у Білорусі

Брюссель, Середа 19 серпня 2020 16:28
ЄС не визнає результати виборів у Білорусі
Фото: Шарль Мішель (flickr.com statephotos)
Автор: РБК-Україна

Вибори у Білорусі відбулися 9 серпня

Європейський союз не визнає результати виборів у Білорусі. Голосування має пройти повторно, а минуле не може вважатися демократичним.

Про це заявив глава Європейської ради Шарль Мішель.

Крім того, Брюссель закликає Мінськ знайти мирний вихід з кризи.

Шарль Мішель також підкреслив, що Євросоюз підтримує пропозицію ОБСЄ щодо діалогу між владою і опозицією.

Нагадаємо, вибори президента пройшли в Білорусі 9 серпня. За підсумками голосування переміг діючий президент Олександр Лукашенко. Він набрав 80,1% голосів виборців, обійшовши Світлану Тихановську. Та, в свою чергу, отримала лише 10,1% голосів.

Раніше повідомлялося, що канцлер Австрії Себастьян Курц закликав білоруську владу до нових виборів в країні.

Крім того, в Канаді не визнають підсумки президентських виборів в Білорусі і закликають провести нові.

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