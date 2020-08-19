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Литва внесла Лукашенка в "чорний список"

Литва, Середа 19 серпня 2020 21:29
Литва внесла Лукашенка в "чорний список"
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Игорь Литвиненко

У Литві хочуть заборонити в'їзд 32лицам, пов'язаних з фальсифікаціями на виборах і силовим розгоном демонстрантів у Білорусі

Міністерство закордонних справ Литви вніс президента Білорусі Олександра Лукашенка у список осіб, яким рекомендується заборонити в'їзд в країну. Всього в списку перебувають 32 людини, пов'язаних з фальсифікаціями на виборах і застосуванням сили до протестуючих в Білорусі.

Про це в ефірі національного радіо заявив глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс, передає "Sputnik Білорусь".

За його словами, список був переданий у Міністерство внутрішніх справ для затвердження.

"В цьому списку, поіменно який я називати не буду, 32 людини, у тому числі Олександр Лукашенко", - сказав Лінкявічюс.

Нагадаємо, раніше Сейм Литви ухвалив резолюцію, яка не визнає результати президентських виборів у Білорусі, а також не визнає чинного президента Олександра Лукашенка.

результати виборів в Білорусі не визнали в Європейському союзі, заявивши, що президентсво Лукашенко не можна вважати легітимним.

Крім цього РБК-Україна писало, що в ЄС найближчим часом введуть санкції проти значного числа білоруських посадових осіб "за насильство, репресії та фальсифікацію виборів".

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