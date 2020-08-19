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Лукашенко доручив посилити охорону держкордонів Білорусі

Мінськ, Середа 19 серпня 2020 14:48
Лукашенко доручив посилити охорону держкордонів Білорусі
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

За його словами, причина в можливому зовнішньому втручанні

Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив посилити охорону державного кордону по всьому периметру. За його словами, це для того, щоб нібито не допустити з інших країн бойовиків, зброї, боєприпасів, грошей для фінансування заворушень.

Про це він заявив на засіданні Ради безпеки, передає "БелТА".

Лукашенко сказав, що гроші нібито йдуть на оплату учасникам протестів, хоч і не всім.

"Доручаю Державному прикордонному комітету, ми з обговорення це бачимо, посилити охорону державного кордону по всьому периметру", - заявив він.

Таким чином, вважає Лукашенко, органи прикордонної служби, крім спецслужб, також повинні брати участь в перекритті подібних "фінансових потоків і каналів".

Нагадаємо, у Білорусі кордон патрулюють винищувачі в рамках бойової підготовки.

Раніше повідомлялося, що Олександр Лукашенко доручив перекинути десантників у Гродно до стабілізації ситуації на південному заході країни.

Зазначимо, Олександр Лукашенко знову провів телефонну розмову зі своїм російським колегою Володимиром Путіним.

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