Умер Марчук, Крищенко подал в отставку, украинцы завоевали еще две медали на Олимпиаде: новости за 5 августа
Умер бывший премьер Украины Евгений Марчук, глава полиции Киева Андрей Крищенко подал в отставку, украинцы завоевали еще две медали на Олимпийских играх в Токио. Подробнее о том, что произошло в четверг, 5 августа - в материале РБК-Украина.
Помер колишній прем'єр України Євген Марчук
Помер колишній прем'єр України Євген Марчук. Він також представляв Україну в Тристоронній контактній групі.
Повідомляється, що коронавірусна хвороба загострила захворювання, на які страждав Марчук, та спровокувала гостру серцево легеневу недостатність.
Читайте в нашому матеріалі, чим запам'ятався українцям легендарний політик.
Голова поліції Києва подав у відставку
Начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко подав у відставку. Це стало відомо 5 серпня.
Джерело підтвердило, що Крищенко подав у відставку. "Він написав рапорт на звільнення", - повідомив співрозмовник видання.
Вихід у фінал Хижняка і ще дві медалі для України: підсумки дня Олімпіади-2020
Сьогодні, 5 серпня, медальна скарбничка України на Олімпійських Іграх в Токіо поповнилася ще двома нагородами - "сріблом" і "бронзою".
Українка Анжеліка Терлюга здобула історичну медаль на Олімпіаді-2020 з карате. Вона взяла для України ще одне "срібло". Українська каноїстка Людмила Лузан завоювала бронзу у веслуванні. Спортсменка фінішувала третьою на дистанції 200 м у змаганні в одиночному веслуванні на каное. Крім цього у фінал змагань з боксу пробився українець Олександр Хижняк.
Детальніше про виступи українців в цей день - в матеріалі РБК-Україна.
В Україні зафіксували вже майже 150 випадків "Дельта"-штаму коронавірусу
Штам коронавірусу "Дельта" знаходиться на території України і поширюється. Зараз офіційно підтверджених 147 випадків.
Головний санлікар Ігор Кузін зазначив, що найбільший відсоток нових випадків штаму "Дельта" дають Волинська, Одеська, Тернопільська області, Чернівці і Київ.
Крим, Донбас та паспортизація: головні заяви з інтерв'ю Зеленського
Президент Володимир Зеленський дав інтерв'ю телеканалу "Дом". Він відповів на питання щодо війни на Донбасі, деокупації Криму, а також розповів, від кого залежить повернення окупованих територій України.
Головні заяви президента - в матеріалі РБК-Україна.
Ліонель Мессі пішов з "Барселони"
Ліонель Мессі офіційно йде з іспанського футбольного клубу "Барселона". Клуб та Мессі не змогли підписати новий контракт через фінансові проблеми.
"Мессі не залишиться в "Барселоні". Не дивлячись на те, що клуб і гравець досягли угоди і явно мали намір підписати новий контракт сьогодні, цього не може статися через фінансові та структурні перешкоди", - повідомили в клубі. Оскільки контракт між Мессі та "Барселоною" не підписаний, гравець не має причин надалі перебувати в клубі.
Грози, град та шквали: синоптики попередили про негоду 6 серпня
Державна служба України з надзвичайних ситуацій попередила українців про небезпечну негоду. Град, шквали та грози варто очікувати в низці областей вже 6 сепрня.
Згідно з повідомленням, по усій Україні, крім південно-східної та східної частини варто очікувати грози. Вдень окремі регіони постраждають через град й шквали. Швидкість вітру сягатиме 15-20 м/с.