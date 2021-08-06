Умер Марчук, Крищенко подал в отставку, украинцы завоевали еще две медали на Олимпиаде: новости за 5 августа

Умер бывший премьер Украины Евгений Марчук, глава полиции Киева Андрей Крищенко подал в отставку, украинцы завоевали еще две медали на Олимпийских играх в Токио. Подробнее о том, что произошло в четверг, 5 августа - в материале РБК-Украина.

Помер колишній прем'єр України Євген Марчук

Помер колишній прем'єр України Євген Марчук. Він також представляв Україну в Тристоронній контактній групі.

Повідомляється, що коронавірусна хвороба загострила захворювання, на які страждав Марчук, та спровокувала гостру серцево легеневу недостатність.

Читайте в нашому матеріалі, чим запам'ятався українцям легендарний політик.

Голова поліції Києва подав у відставку

Начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко подав у відставку. Це стало відомо 5 серпня.

Джерело підтвердило, що Крищенко подав у відставку. "Він написав рапорт на звільнення", - повідомив співрозмовник видання.

Вихід у фінал Хижняка і ще дві медалі для України: підсумки дня Олімпіади-2020

Сьогодні, 5 серпня, медальна скарбничка України на Олімпійських Іграх в Токіо поповнилася ще двома нагородами - "сріблом" і "бронзою".

Українка Анжеліка Терлюга здобула історичну медаль на Олімпіаді-2020 з карате. Вона взяла для України ще одне "срібло". Українська каноїстка Людмила Лузан завоювала бронзу у веслуванні. Спортсменка фінішувала третьою на дистанції 200 м у змаганні в одиночному веслуванні на каное. Крім цього у фінал змагань з боксу пробився українець Олександр Хижняк.

Детальніше про виступи українців в цей день - в матеріалі РБК-Україна.

В Україні зафіксували вже майже 150 випадків "Дельта"-штаму коронавірусу

Штам коронавірусу "Дельта" знаходиться на території України і поширюється. Зараз офіційно підтверджених 147 випадків.

Головний санлікар Ігор Кузін зазначив, що найбільший відсоток нових випадків штаму "Дельта" дають Волинська, Одеська, Тернопільська області, Чернівці і Київ.

Крим, Донбас та паспортизація: головні заяви з інтерв'ю Зеленського

Президент Володимир Зеленський дав інтерв'ю телеканалу "Дом". Він відповів на питання щодо війни на Донбасі, деокупації Криму, а також розповів, від кого залежить повернення окупованих територій України.

Головні заяви президента - в матеріалі РБК-Україна.

Ліонель Мессі пішов з "Барселони"

Ліонель Мессі офіційно йде з іспанського футбольного клубу "Барселона". Клуб та Мессі не змогли підписати новий контракт через фінансові проблеми.

"Мессі не залишиться в "Барселоні". Не дивлячись на те, що клуб і гравець досягли угоди і явно мали намір підписати новий контракт сьогодні, цього не може статися через фінансові та структурні перешкоди", - повідомили в клубі. Оскільки контракт між Мессі та "Барселоною" не підписаний, гравець не має причин надалі перебувати в клубі.

Грози, град та шквали: синоптики попередили про негоду 6 серпня

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попередила українців про небезпечну негоду. Град, шквали та грози варто очікувати в низці областей вже 6 сепрня.

Згідно з повідомленням, по усій Україні, крім південно-східної та східної частини варто очікувати грози. Вдень окремі регіони постраждають через град й шквали. Швидкість вітру сягатиме 15-20 м/с.