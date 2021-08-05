Помер колишній прем'єр України Євген Марчук
Помер колишній прем'єр України Євген Марчук. Він також представляв Україну в Тристоронній контактній групі.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку його дружини Лариси Івшиної.
Вона повідомила, що у нього зупинилось серце.
"Чорний день. Помер ЄК (Євген Кирилович, - ред.)", - написала вона.
Українська делегація в ТКГ висловила співчуття рідним і близьким покійного.
"Українська делегація в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях з великим сумом сприйняла звістку про смерть українського державного діяча, представника України в ТКГ (листопад 2018 - травень 2019), колишнього прем’єр-міністра України Євгена Кириловича Марчука", - йдеться у повідомленні.
Ким він був
Євген Марчук народився 28 січня 1941 року в селі Долинівці. Обіймав низку ключових державних посад. Зокрема, Марчук став першим головою Служби безпеки України (СБУ) і очолював її з 6 листопада 1991 до 12 липня 1994 року.
Також Марчук обіймав посади:
- державного міністра з питань оборони, національної безпеки і надзвичайних ситуацій УРСР;
- віце-прем’єр-міністра України в уряді Віталія Масола;
- першого віце-прем'єр-міністра України - голови Координаційного комітету при президентові України по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю;
- прем’єр-міністра України (1995-1996);
- секретаря РНБО (1999 рік);
- міністра оборони (2003-2004).
Крім того, він очолював Міжнародний секретаріат з безпеки та цивільної співпраці між Україною та НАТО. З травня 2015 року - представник України у підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи на Мінських переговорах щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. З 21 листопада 2018 року очолював українску делегацію в ТКГ замість Леоніда Кучми.