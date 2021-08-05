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Помер колишній прем'єр України Євген Марчук

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Київ, Четвер 05 серпня 2021 08:17
Помер колишній прем'єр України Євген Марчук Фото: колишній прем'єр-міністр України Євген Марчук (facebook.com)
Автор: Анастасія Рокитна

Помер колишній прем'єр України Євген Марчук. Він також представляв Україну в Тристоронній контактній групі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку його дружини Лариси Івшиної.

Вона повідомила, що у нього зупинилось серце.

"Чорний день. Помер ЄК (Євген Кирилович, - ред.)", - написала вона.

Українська делегація в ТКГ висловила співчуття рідним і близьким покійного.

"Українська делегація в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях з великим сумом сприйняла звістку про смерть українського державного діяча, представника України в ТКГ (листопад 2018 - травень 2019), колишнього прем’єр-міністра України Євгена Кириловича Марчука", - йдеться у повідомленні.

Ким він був

Євген Марчук народився 28 січня 1941 року в селі Долинівці. Обіймав низку ключових державних посад. Зокрема, Марчук став першим головою Служби безпеки України (СБУ) і очолював її з 6 листопада 1991 до 12 липня 1994 року.

Також Марчук обіймав посади:

  • державного міністра з питань оборони, національної безпеки і надзвичайних ситуацій УРСР;
  • віце-прем’єр-міністра України в уряді Віталія Масола;
  • першого віце-прем'єр-міністра України - голови Координаційного комітету при президентові України по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю;
  • прем’єр-міністра України (1995-1996);
  • секретаря РНБО (1999 рік);
  • міністра оборони (2003-2004).

Крім того, він очолював Міжнародний секретаріат з безпеки та цивільної співпраці між Україною та НАТО. З травня 2015 року - представник України у підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи на Мінських переговорах щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. З 21 листопада 2018 року очолював українску делегацію в ТКГ замість Леоніда Кучми.

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Евгений Марчук
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Помер колишній прем'єр України Євген Марчук
Помер колишній прем'єр України Євген Марчук
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