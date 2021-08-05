Хижняк пройшов в фінал Олімпіади і побореться за "золото" для України
Фото: боксер Олександр Хижняк (GettyImages)
Український боксер Олександр Хижняк здобув перемогу над представником Філіппін Еуміром Марсіалем. Бій відбувся у ваговій категорії до 75 кг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство молоді та спорту.
Таким чином, українець виходить до фіналу боксерського турніру на Олімпійських іграх у Токіо.
"У безкомпромісному, надважкому поєдинку Хижняк виборює путівку до фіналу з рахунком 3:2", - йдеться в повідомленні.
Фінальний бій, у якому і відбудеться боротьба за "золото", пройде 7 серпня.
Нагадаємо, Хижняк у чвертьфіналі переміг домініканця Юрі Седено-Мартінеса з рахунком 4:1.