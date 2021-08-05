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Голова поліції Києва подав у відставку

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Київ, Четвер 05 серпня 2021 12:25
Голова поліції Києва подав у відставку Фото: голова поліції Києва Андрій Крищенко залишає свій пост (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш, Анастасія Рокитна

Начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко подав у відставку. Це стало відомо 5 серпня.

Про це повідомило джерело РБК-Україна в правоохоронних органах.

Джерело підтвердило, що Крищенко подав у відставку.

"Він написав рапорт на звільнення", - повідомив співрозмовник видання.

Крищенко був заступником голови Національної поліції України - начальником Головного управління Національної поліції в Києві з 15 грудня 2015 року.

До цього очолював Головне управління внутрішніх справ міста Харкова.

Нагадаємо, вчора Кабінет міністрів України звільнив заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка. Він сам написав заяву про звільнення.

Зазначимо, Геращенко був заступником Арсена Авакова, який пішов з посади голови МВС.

РБК-Україна писало, що 15 липня Верховна рада прийняла відставку Арсена Авакова. Відомо, що він подав заяву після прохання президента Володимира Зеленського. Його посаду зайняв Денис Монастирський.

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Андрій Крищенко
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