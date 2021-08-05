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Грози, град та шквали: синоптики попередили про негоду 6 серпня

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Україна, Четвер 05 серпня 2021 14:51
Грози, град та шквали: синоптики попередили про негоду 6 серпня Фото: ДСНС попередила про небезпечну негоду 6 серпня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попередила українців про небезпечну негоду. Град, шквали та грози варто очікувати в низці областей вже 6 сепрня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Згідно з повідомленням, по усій Україні, крім південно-східної та східної частини варто очікувати грози. Вдень окремі регіони постраждають через град й шквали. Швидкість вітру сягатиме 15-20 м/с.

"Вночі у західних та Житомирській областях, вдень у Київській, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях значні дощі", - додає пресслужба.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що ввечері 5 та протягом 6 серпня рівень води у річках України може піднятися. Рятувальники попереджають про можливі зсуви ґрунту й підтоплення.

Також РБК-Україна попереджала про те, що в низці областей оголошено надзвичайну пожежну небезпеку.

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