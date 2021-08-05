Крим, Донбас та паспортизація: головні заяви з інтерв'ю Зеленського

Президент Володимир Зеленський дав інтерв'ю телеканалу "Дом". Він відповів на питання щодо війни на Донбасі, деокупації Криму, а також розповів, від кого залежить повернення окупованих територій України.

Україна повинна контролювати кордон після виведення військ РФ

Глава держави заявив, що не планує сідати за стіл переговорів з людьми зі зброєю в руках. За його словами, для виконання мінських домовленостей на Донбасі повинна запанувати "тиша".

"А що далі? Далі - виведення військ. І що ми повинні зайти дуже акуратно, дуже акуратно дійти до нашого кордону", - наголосив він.

Російська історія оплакуватиме окупацію Криму

Зеленський заявив, що російська історія буде оплакувати рішення та кроки влади Росії щодо Криму.

"Вибачте мене за такі словосполучення, але російська історія ще оплакуватиме свої ж кроки й рішення щодо Криму. Чому я кажу зараз "Крим", а не "Донбас". А тому що Крим - це перший сірник, перший вогник, через який два народи реально - можливо, на покоління, на два - так один до одного ставляться. Не хочуть бачити, не хочуть чути", - пояснив глава держави.

Мешканці ОРДЛО та Криму повинні протистояти окупації

Президент закликав мешканців Донбасу та Криму протистояти російській окупації. За його словами, батьки та вчителі у школах на окупованих територіях повинні доносити дітям правду.

"Їм складно, й там небезпечно, але вони повинні не погоджуватися з тим, що там відбувається. Не погоджуватися, так. І День Незалежності святкувати. Так, не голосно, не вивішуючи прапор на балконі, тому що це небезпечно. Не треба. Бережіть своє життя. Але діти. Дітям треба говорити, хто вони. Дітям, удома", - сказав він.

Все залежить від Путіна

Зеленський пригадав свою обіцянку завершити війну на Донбасі за один рік. Він наголосив, що дуже хоче, щоб війна закінчилася, але все залежить від президента РФ Володимира Путіна.

"Президент РФ знає мою думку: сьогодні 90% успіху в питанні повернення Донбасу, деокупації наших територій залежить від однієї людини. І точно треба знати, що він із цим живе. І люди на Донбасі повинні це розуміти. Не повинні жити якимись ілюзіями", - наголосив президент.

Крим ніколи не буде російським

Глава держави наголосив, що люди, які окупували Крим, ніколи не будуть любити півострів так, як українці.

"Це неможливо прищепити. Це моя земля. Вони не будуть тут. Їх покоління не будуть тут рости. Це ніколи не буде російською територією. Не можна прошити голову татарам і сказати, що тут вас не було. Та хоч перепишіть історію. Так неможливо! Всі вони повернуться додому. Питання часу", - заявив Зеленський.

Небезпека російської паспортизація в ОРДЛО

Зеленський порівняв видачу російських паспортів мешканцям ОРДЛО з тим, як Росія окупувала Крим. За його словами, саме таку загрозу зараз становить російська паспортизація на Донбасі.

"По суті, паспортизація (в ОРДЛО - ред.) нічим не відрізняється від паспортизації, яка була у Криму. Спочатку ти роздаєш паспорти РФ, а потім заходиш і кажеш: я захищаю своє населення, вже не тільки російськомовне.Ось чому це небезпечно", - пояснив він.

Участь українців у виборах РФ - рабство

Президент відреагував на те, що Росія залучає українців з окупованих територій до участь у своїх виборах. Зокрема, росіяни планують дозволити мешканцям ОРДЛО голосувати на виборах до Держдуми.

"Друга історія з паспортизацією - вибори до Держдуми, то ще кудись. І ось українці з російськими паспортами - їх садять до автобусів, вивозять, змушують голосувати. Це рабство якесь", - зазначив Зеленський.

Вважаєте себе росіянами - то їдьте в РФ

Зеленський закликав мешканців окупованих територій, які вважають себе росіянами, їхати в Росію та шукати там своє місце.

"Я вважаю, якщо ти живеш на території окупованого Донбасу та, якщо ти вважаєш, що "Наша справа права - нам в РФ, ми росіяни". Велика помилка залишатися жити на Донбасі", - наголосив він.

У будь-якому випадку стіна завалиться

Глава держави заявив, що окупований Донбас ніколи не стане російською територією і рано чи пізно повернеться під контроль України.

"Це ніколи не буде російською територією. Просто ніколи. Неважливо, скільки буде окупованою. Це як стіна в Берліні. Це неважливо, в будь-якому випадку люди, історія скористаються моментом і стіна завалиться. Якщо не домовляться, все одно, скористаються моментом люди", - сказав президент.