Начало июля "ударило" по урожаю: какие культуры пострадали от жары и ливней больше всего

В Украинском гидрометеорологическом центре подвели "погодные итоги" за первую декаду июля 2025 года и объяснили, как жара и непогода в некоторых регионах повлияли на рост и развитие сельскохозяйственных культур.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.

Особенности погоды в Украине в начале июля

Согласно информации Укргидрометцентра, в первой декаде июля в Украине преобладала теплая, в отдельные дни - жаркая погода.

Отмечается, что в самые жаркие дни декады в большинстве областей максимальная температура воздуха была близкой к абсолютным максимумам (зафиксированных в Украине в первой декаде июля за всю историю наблюдений).

При этом максимумы были превышены на 1-2°C в отдельных районах:

западных областей;

центральных областей;

Николаевской области;

Харьковской области;

Сумской области.

Между тем осадки - в основном в виде ливневых дождей, порой с крупным градом и сильными порывами ветра - отмечались:

в западных областях;

в отдельных районах северных областей;

в отдельных районах центральных областей;

в отдельных районах восточных областей.

На остальной территории страны было сухо или же количество осадков было незначительным. Продолжался жесткий дефицит осадков.

Сообщается также, что в последние дни декады по территории многих районов западных, отдельных районов центральных и северных областей прошли активные атмосферные фронты.

Они обусловили местами сильные дожди в сопровождении гроз и штормового ветра. Кое-где наблюдался град различного диаметра.

Кроме того, было отмечено исторически большое количество осадков (как суточного максимума, так и их суммы за декаду) во Львовской и Тернопольской областях.

Агрометеорологические условия в первой декаде июля 2025 года (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

Как погода повлияла на развитие растений и жизнь людей

Эксперты УкрГМЦ сообщили, что погодные условия в течение первой декады июля нанесли ущерб сельскохозяйственным посевам.

Так, жаркая погода в этот период была малоблагоприятной для формирования урожая:

поздних сельскохозяйственных культур;

огородных культур;

овощных культур.

Уточняется, что длительный дефицит эффективных осадков и усиление суховейных явлений обусловливали стремительное ухудшение влагообеспечения посевов поздних культур:

в южных областях;

в восточных областях;

местами - в центральных областях.

Кроме того, на многих площадях в дневные часы отмечалось увядание растений сельскохозяйственных культур.

Местами на юге зафиксировали также засыхание и полную гибель растений подсолнечника от засухи.

Между тем из-за сильных ливней в сопровождении шквалистого ветра в некоторых районах западных областей было отмечено:

локальное полегание и заиление посевов;

местами - повреждение растений градом;

градом; местами - распространение грибковых заболеваний на растениях.

Кроме того, наблюдались:

повышения уровня воды в реках;

подтопления хозяйственных построек;

обрывы линий электропередачи;

падения деревьев.

Публикация УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)