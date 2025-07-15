Начало июля "ударило" по урожаю: какие культуры пострадали от жары и ливней больше всего
В Украинском гидрометеорологическом центре подвели "погодные итоги" за первую декаду июля 2025 года и объяснили, как жара и непогода в некоторых регионах повлияли на рост и развитие сельскохозяйственных культур.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.
Особенности погоды в Украине в начале июля
Согласно информации Укргидрометцентра, в первой декаде июля в Украине преобладала теплая, в отдельные дни - жаркая погода.
Отмечается, что в самые жаркие дни декады в большинстве областей максимальная температура воздуха была близкой к абсолютным максимумам (зафиксированных в Украине в первой декаде июля за всю историю наблюдений).
При этом максимумы были превышены на 1-2°C в отдельных районах:
- западных областей;
- центральных областей;
- Николаевской области;
- Харьковской области;
- Сумской области.
Между тем осадки - в основном в виде ливневых дождей, порой с крупным градом и сильными порывами ветра - отмечались:
- в западных областях;
- в отдельных районах северных областей;
- в отдельных районах центральных областей;
- в отдельных районах восточных областей.
На остальной территории страны было сухо или же количество осадков было незначительным. Продолжался жесткий дефицит осадков.
Сообщается также, что в последние дни декады по территории многих районов западных, отдельных районов центральных и северных областей прошли активные атмосферные фронты.
Они обусловили местами сильные дожди в сопровождении гроз и штормового ветра. Кое-где наблюдался град различного диаметра.
Кроме того, было отмечено исторически большое количество осадков (как суточного максимума, так и их суммы за декаду) во Львовской и Тернопольской областях.
Агрометеорологические условия в первой декаде июля 2025 года (инфографика: facebook.com/UkrHMC)
Как погода повлияла на развитие растений и жизнь людей
Эксперты УкрГМЦ сообщили, что погодные условия в течение первой декады июля нанесли ущерб сельскохозяйственным посевам.
Так, жаркая погода в этот период была малоблагоприятной для формирования урожая:
- поздних сельскохозяйственных культур;
- огородных культур;
- овощных культур.
Уточняется, что длительный дефицит эффективных осадков и усиление суховейных явлений обусловливали стремительное ухудшение влагообеспечения посевов поздних культур:
- в южных областях;
- в восточных областях;
- местами - в центральных областях.
Кроме того, на многих площадях в дневные часы отмечалось увядание растений сельскохозяйственных культур.
Местами на юге зафиксировали также засыхание и полную гибель растений подсолнечника от засухи.
Между тем из-за сильных ливней в сопровождении шквалистого ветра в некоторых районах западных областей было отмечено:
- локальное полегание и заиление посевов;
- местами - повреждение растений градом;
- местами - распространение грибковых заболеваний на растениях.
Кроме того, наблюдались:
- повышения уровня воды в реках;
- подтопления хозяйственных построек;
- обрывы линий электропередачи;
- падения деревьев.
Публикация УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Напомним, на прошлой неделе Украинский гидрометеорологический центр предупреждал граждан о сильных ливнях в западных областях.
Уже вскоре неблагоприятные погодные условия привели к существенному поднятию уровня воды в некоторых реках и водоемах, затоплению улиц и дорог, обесточиванию населенных пунктов, а также серьезному наводнению во Львове.
На выходных непогода "накрыла" Харьков и область. Мощный ливень сопровождался сильными порывами ветра, которые ломали деревья, срывали со зданий крыши и оставляли после себя беспорядок и затопленные улицы.
Без света в Харьковской области остались около 30 тысяч абонентов.
Тем временем жара в некоторых регионах установила за прошедшую неделю 26 новых температурных рекордов в разных городах.
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