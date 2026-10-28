В Украину идет похолодание с первым снегом: какой погодой начнется ноябрь

В сети ширится информация про "первый снег" в Киеве и даже "снегопад" уже в конце следующей недели. Однако реальная синоптическая ситуация в Украине в эти дни может отличаться от долгосрочных прогнозов.

Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказала начальница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха .

Можно ли доверять долгосрочным прогнозам

– Дело в том, что долгосрочные прогнозы (более чем на 5 суток) ежедневно, или же даже каждые 6-12 часов - меняются.

Как и любые прогнозы, в принципе.

Но если говорить о более долгосрочных - процент достоверности у них, конечно, меньше.

Поэтому всегда официальные прогнозы мы даем на 3-5 суток.

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Стоит ли готовиться к снегу в ноябре в целом

– Определенные тенденции (для первого снега в ноябре "по Украине", - Ред.), конечно, есть.

Если говорить о начале ноября и в целом - для этого месяца типична погода, которая может уже иметь иногда такой характер зимний.

И осадки уже могут быть смешанной фазы.

Это - как раз-таки та погода, которая присуща ноябрю.

Поэтому, конечно, к таким проявлениям нужно готовиться. Особенно автомобилистам уже стоит подумать о "переобувании" машины.

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Принесет ли снег "по Украине" начало следующего месяца

– Предпосылки для того, чтобы там у нас уже были какие-то осадки смешанной фазы, конечно, постепенно появляются.

Пока что атмосферные фронты, которые будут к нам поступать 5-6 ноября, даже 4-го - там еще небольшая может быть неустойчивость...

Они несут в себе преимущественно дожди. Которые кое-где могут сочетаться с мокрым снегом.

То есть это - не снегопад такой классический, абсолютно. Потому что температурные показатели все-таки у нас остаются плюсовыми.

Хотя они и снижаются у нас.

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Когда именно ждать похолодание и будет ли оно ощутимым

– Температура в ночные часы, начиная где-то с 3 ноября, будет составлять уже 0...+6 градусов тепла (по югу и востоку Украины - еще до +10°C).

А дневные максимумы - будут уже +5...+10°C.

Это, конечно, будет отличаться от того, что мы имеем сейчас.

Ведь сейчас по Киеву видим и +10°C, и +11°C. А если уже будет ниже, +7...+8°C, то, конечно, это будет ощущаться.

Когда может прийти ощутимое похолодание (инфографика: РБК-Украина)

И 4-5 ноября - еще немножечко может снизиться температура.

Больше дневная, пожалуй. Буквально на 3-4 градуса еще может снизиться.

Потому что ночная будет оставаться все же в плюсовых пределах.

Возможно ли резкое снижение температуры до морозов

– Разве что на высокогорье Карпат - там, конечно, могут быть и минусы, и осадки в виде снега или мокрого снега (там уже и сейчас они есть).

Но нет у нас такого резкого снижения температуры в течение следующей недели, скажем так.

И конец этой недели, и начало ноября - снижение такое, очень плавное происходит, постепенное.

И даже без морозов пока что.

А пока их нет - если морозов нет - то и о каком-либо там снежном покрове вообще речь не идет (на равнинных территориях).

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Где в Украине вероятен мокрый снег в ближайшее время

– В целом это (похолодание 3-5 ноября, - Ред.) будет вместе с облаками и с осадками.

А осадки - могут кое-где сочетаться. Дождь с мокрым снегом.

Но это может быть только в западных и северных областях.

Остальные территории - видим, что достаточно такие... более высокие температурные показатели будут.

Но, опять же, с приближением к этим датам - будем уточнять.

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При каких условиях дождь может "переходить" в мокрый снег

– Вот этот переход осадков - достаточно тонкая грань.

Для этого нужно, чтобы на определенной высоте была такая температура… около 0 градусов.

И тогда они (осадки, - Ред.) смогут до нас, скажем так, долететь в виде вот этого мокрого снега.

Если же температура будет немного выше (на несколько градусов или даже на один градус) - там довольно маленький этот промежуток, температурный интервал, который способствует тому, что могут быть осадки в виде мокрого снега.

То есть если немного выше - то все это будет в виде дождя.

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Насколько "наперед" можно спрогнозировать снег

– В ноябре уже готовимся к тому, что все чаще у нас в прогнозах будут появляться вот такие осадки в виде дождя, кое-где с мокрым снегом (со снежинкой, - Ред.).

Но, опять же, смотрим на 3-5 суток. Там - уже более конкретно можно говорить.

То, что дальше, оно сегодня есть, по расчетам, а потом - изменилась атмосфера, новые расчеты произошли.

И уже на ту дату может быть кардинально даже другой прогноз. Такое тоже бывает.

Поэтому мы никогда заблаговременно не говорим больше чем о 5 сутках.