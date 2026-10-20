Приближается зима: когда вероятен первый снег в Европе и где его может выпасть до 35 см

Пока в Украине удерживается относительное тепло, Европа готовится к первым проявлениям зимы. Исходя из предварительных прогнозов, уже вскоре местами может выпасть немало снега.

Подробнее о том, от чего может зависеть ситуация со снегом в Европе, какой "снежный сезон" там ожидается в целом, когда и где именно может выпасть до 35 см осадков, приблизится ли снег к Украине и когда может быть пик снегопадов этой зимой, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

От чего может зависеть ситуация со снегом в Европе

По данным специализированного ресурса Severe Weather Europe, на общую "картину снегопадов" в течение этой зимы (2026/2027) может ощутимо влиять "супер" Эль-Ниньо.

Речь идет о характерном для экваториальной зоны Тихого океана экстремально теплом значении температуры воды и атмосферного давления.

В целом феномен Эль-Ниньо заключается в резком повышении температуры поверхностного слоя воды на востоке Тихого океана (в тропической и центральной частях).

Между тем "супер" Эль-Ниньо - прогнозируемая исследователями аномально мощная фаза такого природного климатического явления (способная вызвать разрушительные погодные катаклизмы).

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Как "супер" Эль-Ниньо может повлиять на осадки зимой

Исходя из данных шести сезонных моделей, сформированных в октябре текущего года, влияние "супер" Эль-Ниньо уже "четко прослеживается":

больше снега ожидается на большей части южных и центральных штатов США;

меньше снега - на севере США, на юге Канады и на большей части территории Европы.

Уточняется, что модели согласованы и по временным рамкам.

"Медленный старт снежного сезона в декабре с самым сильным сигналом по снегопадам во второй половине зимы и высокой вероятностью его сохранения в начале весны. Это - выраженный признак "супер" Эль-Ниньо", - объяснили в Severe Weather Europe.

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Какой "снежный сезон" ожидается в Европе в целом

Зима в Европе, по предварительным прогнозам, может быть мягкой и влажной.

А "снежный сезон", исходя из имеющихся по состоянию на октябрь моделей, на большей части Европы ожидается слабый.

"Отклонения ниже нормы охватывают почти все западные, центральные и южные регионы (согласно усредненным данным шести сезонных моделей)", - рассказали в Severe Weather Europe.

При этом наибольший дефицит осадков возможен:

вдоль западного побережья Скандинавии;

на севере Великобритании;

на западе Балкан.

Только на крайнем северо-востоке и на небольших участках северных гор ожидается больше снега, чем обычно.

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Когда и где именно в Европе может выпасть до 35 см снега

Согласно данным польского метеорологического портала DobraPogoda24.pl, в Европе во время смены воздушных масс и похолодания вероятны "сильные вьюги".

Местами может выпасть даже до 35 см снега.

Исходя из предварительных прогнозов, интенсивные осадки вероятны уже вскоре - в период с 23 по 25 октября (с возможным отклонением в несколько дней).

Речь идет о снегопадах в районе Скандинавии и в районе Альп (в том числе вдоль главного горного хребта).

Ожидается, что снег может выпадать на высоте от 1300-1500 м над уровнем моря.

Если это действительно будет так, осадки коснутся не только высокогорья, но и некоторых предгорных территорий.

Сообщается, что "зона непогоды" может охватывать также:

районы на границе Франции и Италии;

южную и восточную Швейцарию;

северные окраины Италии;

центрально-западные и юго-западные части Австрии.

Именно там может выпасть от 10 до 35 см снега (а локально - даже больше).

При этом осадки, вероятно, будут сопровождаться сильным ветром (что вызовет метели и вьюги, которые могут привести к коллапсу на дорогах).

Тем временем в других частях Европы не исключаются местами ощутимые дожди.

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Когда вероятный снег в соседней с Украиной Венгрии

Недавно венгерский портал VAOL.hu сообщил, что первый снег в стране вероятен (исходя из предварительных моделей) в период с 22 по 26 ноября.

"Для Будапешта в период с 23 по 26 ноября зафиксировано несколько ночей, когда температура может опуститься до отметки заморозков или ниже нуля", - рассказали гражданам.

При этом отмечается, что "такие данные пока что нельзя считать окончательным прогнозом", ведь позже "расчеты еще могут существенно измениться".

Кроме того, "одного только похолодания недостаточно для снегопада".

Для этого требуется "подходящее количество осадков и надлежащий температурный режим в слоях атмосферы".

"Также нет гарантии, что первый снег выпадет повсюду одновременно. В горных и высокогорных районах условия для снегопада могут сформироваться раньше, чем на низменных территориях страны", - отмечается в публикации.

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Когда может быть пик снегопадов на территории Европы

В Severe Weather Europe рассказали, что в разрезе снегопадов "на большей части Западной, Центральной и Южной Европы ни один месяц не прогнозируется с показателями выше нормы".

При этом февраль - "отличается на значительной территории от восточно-центральных до северо-восточных регионов, а также в некоторых северных частях".

Март - "также демонстрирует показатели выше нормы на крайнем севере".

"Это свидетельствует о том, что любые более снежные периоды в Европе - более вероятны во второй половине зимы, что совпадает с пиком сезонных холодов", - объяснили в публикации.