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Октябрьское тепло заканчивается. Как может измениться погода в Украине в начале ноября

11:16 26.10.2026 Пн
2 мин
aimg Ирина Костенко
Октябрьское тепло заканчивается. Как может измениться погода в Украине в начале ноября Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Погода в Украине в течение октября принесла местами рекордное для этого периода тепло. Однако уже в ближайшее время синоптическая ситуация может ощутимо измениться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталия Постриганя в Facebook.

Особенности погоды в октябре 2026 года

"Октябрь держит тепло, но атмосфера уже готовится к переменам", - рассказал синоптик.

Он напомнил также, что:

  • октябрь 2026 года был щедрым на тепло и дожди;
  • лишь несколько дней в начале месяца ознаменовались прохладой (тогда как в остальное время сохраняется "стойкая аномалия тепла").

"По предварительным подсчетам, средняя температура воздуха в октябре 2026 года уже превышает климатическую норму на 3,5°С и он может стать вторым из самых теплых за весь период метеорологических наблюдений", - сообщил Постригань.

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Как может измениться погода в начале ноября

Глава областного центра по гидрометеорологии рассказал, что в начале последнего месяца осени - ноября 2026 года - может измениться конфигурация барических систем над Европой.

Об этом, по его словам, свидетельствуют имеющиеся по состоянию на сейчас данные от ведущих мировых моделей прогнозирования.

"Комфортное и стабильное тепло (в октябре, - Ред.) не отменяет сезонных изменений", - заметил специалист.

Постригань объяснил, что взаимодействие Азорского и восточного антициклонов "может создать условия вторжения холодного континентального воздуха на территорию Украины".

Поэтому уже сейчас, по мнению эксперта, "следует максимально эффективно использовать осеннее тепло для работ на открытом воздухе, завершения сезонных дел".

"Осень постепенно двигается к своей более холодной фазе", - подытожил синоптик.

Напомним, ранее мы рассказывали, какой погодой закончится октябрь и когда ждать похолодания.

Кроме того, мы объясняли, почему на самом деле исчезает вода в колодцах и реках Украины.

Читайте также, как погода влияет на качество воздуха в Украине - что и когда "задерживает" загрязнение и наоборот.

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