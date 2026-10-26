Погода в ноябре и зимой: в Укргидрометцентре обнародовали предварительный прогноз

Погода в Украине в ноябре и зимой может быть теплее нормы. Однако синоптики подчеркивают: предварительные оценки отражают лишь общую тенденцию сезона, а не детальный прогноз на каждый день.

Подробнее о том, какой может быть синоптическая ситуация в конце осени и в течение зимы 2026-2027 годов, на чем основывается подготовка любого прогноза и где искать актуальную информацию о погоде в целом, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Какой может быть погода в конце осени и зимой

Начальница отдела коммуникации со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха во время брифинга в Укринформе рассказала, что в целом среднемесячная температура воздуха в Украине в течение ноября 2026 года и зимних месяцев ожидается на 1-2°C выше климатической нормы.

В то же время такая тенденция, по ее словам, не исключает периодов:

ощутимого похолодания;

морозов;

осадков;

опасных погодных явлений

"В холодный период возможны похолодания продолжительностью от 3 до 10 дней с морозами разной интенсивности", - подчеркнула эксперт.

Также не исключены, по ее словам, "осадки разной продолжительности и интенсивности, гололедица, порывы ветра и другие опасные и стихийные метеорологические явления".

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"Важно учитывать, что сезонный прогноз отражает общие тенденции, а не определяет погоду на каждый день", - отметила Птуха.

Она напомнила, что более подробную информацию "об ожидаемой температуре, осадках и других погодных условиях - предоставляют краткосрочные прогнозы на ближайшие 3-5 суток".

То есть "по мере приближения каждого месяца - прогностические оценки будут уточняться".

Представительница УкрГМЦ объяснила, что в целом украинцам важно воспринимать сезонные оценки как ориентир.

Но следить при этом за официальными прогнозами и предупреждениями - чтобы заранее реагировать на погодные изменения.

Наталья Птуха и Богдан Масовец во время брифинга (фото: dsns.gov.ua)

На чем основывается подготовка любого прогноза

Начальник Управления гидрометеорологии Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины Богдан Масовец в рамках мероприятия сообщил также, что подготовка прогнозов основывается на анализе:

метеорологических наблюдений;

спутниковой информации;

результатов численного моделирования атмосферы.

При этом специалисты Укргидрометеоцентра:

прорабатывают данные разных источников;

оценивают развитие погодных процессов;

определяют потенциальные риски.

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Масовец уточнил, что для прогнозирования используют:

данные государственной сети из 135 стандартных и автоматических метеорологических станций;

спутниковую информацию EUMETSAT;

гидродинамические модели атмосферы;

специализированное программное обеспечение.

"Несмотря на ограничения, вызванные полномасштабной войной, специалисты гидрометеорологических организаций продолжают круглосуточно анализировать доступные данные и готовить прогнозы и предупреждения", - констатировал он.

Кроме того, совершенствовать прогнозирование и более оперативно сообщать о погодных угрозах помогает "развитие системы наблюдений, современных инструментов обработки информации и международного сотрудничества".

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Где быстро найти актуальную информацию о погоде

В заключение украинцам напомнили, что получать актуальную информацию о погодных условиях можно через официальные цифровые ресурсы Украинского гидрометеорологического центра:

официальный сайт Укргидрометцентра - meteo.gov.ua (там публикуют прогнозы погоды и предупреждения об опасных метеорологических явлениях);

мобильное приложение "цеПогода" (оно позволяет пересматривать почасовые и суточные прогнозы на ближайшие пять суток, консультационный прогноз на 6-9-е сутки, погодные карты и официальные предупреждения).

Тем временем Европейская система MeteoAlarm:

обеспечивает распространение информации об опасных погодных явлениях;

помогает информировать о рисках в европейском информационном пространстве.

А образовательная платформа "Дія.Освіта" - содержит образовательный сериал о погоде, который помогает лучше понимать разные метеорологические явления.