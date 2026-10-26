Погода в ноябре и зимой: в Укргидрометцентре обнародовали предварительный прогноз
Погода в Украине в ноябре и зимой может быть теплее нормы. Однако синоптики подчеркивают: предварительные оценки отражают лишь общую тенденцию сезона, а не детальный прогноз на каждый день.
Подробнее о том, какой может быть синоптическая ситуация в конце осени и в течение зимы 2026-2027 годов, на чем основывается подготовка любого прогноза и где искать актуальную информацию о погоде в целом, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Какой может быть погода в конце осени и зимой
Начальница отдела коммуникации со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха во время брифинга в Укринформе рассказала, что в целом среднемесячная температура воздуха в Украине в течение ноября 2026 года и зимних месяцев ожидается на 1-2°C выше климатической нормы.
В то же время такая тенденция, по ее словам, не исключает периодов:
- ощутимого похолодания;
- морозов;
- осадков;
- опасных погодных явлений
"В холодный период возможны похолодания продолжительностью от 3 до 10 дней с морозами разной интенсивности", - подчеркнула эксперт.
Также не исключены, по ее словам, "осадки разной продолжительности и интенсивности, гололедица, порывы ветра и другие опасные и стихийные метеорологические явления".
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"Важно учитывать, что сезонный прогноз отражает общие тенденции, а не определяет погоду на каждый день", - отметила Птуха.
Она напомнила, что более подробную информацию "об ожидаемой температуре, осадках и других погодных условиях - предоставляют краткосрочные прогнозы на ближайшие 3-5 суток".
То есть "по мере приближения каждого месяца - прогностические оценки будут уточняться".
Представительница УкрГМЦ объяснила, что в целом украинцам важно воспринимать сезонные оценки как ориентир.
Но следить при этом за официальными прогнозами и предупреждениями - чтобы заранее реагировать на погодные изменения.
Наталья Птуха и Богдан Масовец во время брифинга (фото: dsns.gov.ua)
На чем основывается подготовка любого прогноза
Начальник Управления гидрометеорологии Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины Богдан Масовец в рамках мероприятия сообщил также, что подготовка прогнозов основывается на анализе:
- метеорологических наблюдений;
- спутниковой информации;
- результатов численного моделирования атмосферы.
При этом специалисты Укргидрометеоцентра:
- прорабатывают данные разных источников;
- оценивают развитие погодных процессов;
- определяют потенциальные риски.
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Масовец уточнил, что для прогнозирования используют:
- данные государственной сети из 135 стандартных и автоматических метеорологических станций;
- спутниковую информацию EUMETSAT;
- гидродинамические модели атмосферы;
- специализированное программное обеспечение.
"Несмотря на ограничения, вызванные полномасштабной войной, специалисты гидрометеорологических организаций продолжают круглосуточно анализировать доступные данные и готовить прогнозы и предупреждения", - констатировал он.
Кроме того, совершенствовать прогнозирование и более оперативно сообщать о погодных угрозах помогает "развитие системы наблюдений, современных инструментов обработки информации и международного сотрудничества".
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Где быстро найти актуальную информацию о погоде
В заключение украинцам напомнили, что получать актуальную информацию о погодных условиях можно через официальные цифровые ресурсы Украинского гидрометеорологического центра:
- официальный сайт Укргидрометцентра - meteo.gov.ua (там публикуют прогнозы погоды и предупреждения об опасных метеорологических явлениях);
- мобильное приложение "цеПогода" (оно позволяет пересматривать почасовые и суточные прогнозы на ближайшие пять суток, консультационный прогноз на 6-9-е сутки, погодные карты и официальные предупреждения).
Тем временем Европейская система MeteoAlarm:
- обеспечивает распространение информации об опасных погодных явлениях;
- помогает информировать о рисках в европейском информационном пространстве.
А образовательная платформа "Дія.Освіта" - содержит образовательный сериал о погоде, который помогает лучше понимать разные метеорологические явления.
Напомним, ранее мы рассказывали, какой погодой закончится октябрь и когда ждать похолодания.
Кроме того, мы объясняли, как загрязнение воздуха меняет микроклимат украинских городов.
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