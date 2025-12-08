На Украину надвигается непогода: где завтра возможны дожди и мокрый снег

В течение завтрашнего дня - вторника, 9 декабря - во многих областях Украины будет преобладать фаза осадков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Согласно информации эксперта, завтра в Украине ожидаются и дождь, и мокрый снег - там, где будет холоднее.
Так, фаза осадков - дождей - будет преобладать во вторник:
Между тем мокрый снег в течение 9 декабря вероятен:
"В южной части и в большинстве центральных областей завтра будет облачно, но без существенных осадков", - добавила Диденко.
Ветер в течение завтрашнего дня, согласно прогнозу синоптика, ожидается юго-западный:
При этом температура воздуха самой низкой может быть на востоке и на северо-востоке страны. Там днем ожидается от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.
В центральных областях предполагается +3+6 градусов по Цельсию.
В северных областях Украины - от 0 до 3 градусов выше нуля.
В южной части несколько теплее - от 3 до 6 градусов тепла, тогда как на юге Крыма даже до +10°C.
На западе Украины в течение дня также будет тепло - около +5+9°C.
Диденко сообщила также, что в Киеве в течение завтрашнего дня ожидается "преимущественно дождь".
Более интенсивным он может быть вечером.
"Не забудьте зонты и соответствующую обувь", - призвала специалист.
Согласно ее информации, ближайшей ночью в столице будет "около 0-1 мороза", поэтому "лужицы утром подмерзнут".
"А максимальная температура воздуха днем будет колебаться около +3 градусов", - добавила синоптик.
В завершение она отметила, что с 10 по 13 декабря в Украине "будет сравнительно тепло". Между тем с воскресенья, 14 декабря (согласно предварительному, ориентировочному прогнозу) "ожидается небольшое снижение температуры воздуха".
