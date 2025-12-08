На Україну насувається негода: де завтра можливі дощі та мокрий сніг

Де в Україні завтра можливий дощ і мокрий сніг

Згідно з інформацією експерта, завтра в Україні очікуються і дощ, і мокрий сніг - там, де буде холодніше.

Так, фаза опадів - дощів - переважатиме у вівторок:

у Житомирській області;

у Київській області;

у Вінницькій області;

у західних областях.

Тим часом мокрий сніг впродовж 9 грудня ймовірний:

у Чернігівській області;

у Сумській області;

у східних областях;

подекуди - у Черкаській області.

"У південній частині та в більшості центральних областей завтра буде хмарно, але без істотних опадів", - додала Діденко.

Які процеси очікуються впродовж 9 грудня (карта: facebook.com/tala.didenko)

Що буде у вівторок з вітром і температурою повітря

Вітер впродовж завтрашнього дня, згідно з прогнозом синоптика, очікується південно-західний:

на заході, півночі та в центрі - він може бути рвучким;

на півдні та сході України - помірним.

При цьому температура повітря найнижчою може бути на сході та на північному сході країни. Там вдень очікується від 1 градусу морозу до 3 градусів тепла.

У центральних областях передбачається +3+6 градусів за Цельсієм.

У північних областях України - від 0 до 3 градусів вище нуля.

У південній частині дещо тепліше - від 3 до 6 градусів тепла, тоді як на півдні Криму навіть до +10°C.

На заході України впродовж дня також буде тепло - близько +5+9°C.

Якої погоди чекати завтра у Києві

Діденко повідомила також, що у Києві впродовж завтрашнього дня очікується "переважно дощ".

Більш інтенсивним він може бути ввечері.

"Не забудьте парасолі і відповідне взуття", - закликала спеціаліст.

Згідно з її інформацією, найближчої ночі у столиці буде "близько 0-1 морозу", тож "калюжки вранці попідмерзають".

"А максимальна температура повітря вдень коливатиметься близько +3 градусів", - додала синоптик.

Насамкінець вона зауважила, що з 10 по 13 грудня в Україні "буде порівняно тепло". Тим часом з неділі, 14 грудня (згідно з попереднім, орієнтовним прогнозом) "очікується невелике зниження температури повітря".

Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)