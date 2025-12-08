На Україну насувається негода: де завтра можливі дощі та мокрий сніг

Впродовж завтрашнього дня - вівторка, 9 грудня - у багатьох областях України переважатиме фаза опадів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Згідно з інформацією експерта, завтра в Україні очікуються і дощ, і мокрий сніг - там, де буде холодніше.
Так, фаза опадів - дощів - переважатиме у вівторок:
Тим часом мокрий сніг впродовж 9 грудня ймовірний:
"У південній частині та в більшості центральних областей завтра буде хмарно, але без істотних опадів", - додала Діденко.
Вітер впродовж завтрашнього дня, згідно з прогнозом синоптика, очікується південно-західний:
При цьому температура повітря найнижчою може бути на сході та на північному сході країни. Там вдень очікується від 1 градусу морозу до 3 градусів тепла.
У центральних областях передбачається +3+6 градусів за Цельсієм.
У північних областях України - від 0 до 3 градусів вище нуля.
У південній частині дещо тепліше - від 3 до 6 градусів тепла, тоді як на півдні Криму навіть до +10°C.
На заході України впродовж дня також буде тепло - близько +5+9°C.
Діденко повідомила також, що у Києві впродовж завтрашнього дня очікується "переважно дощ".
Більш інтенсивним він може бути ввечері.
"Не забудьте парасолі і відповідне взуття", - закликала спеціаліст.
Згідно з її інформацією, найближчої ночі у столиці буде "близько 0-1 морозу", тож "калюжки вранці попідмерзають".
"А максимальна температура повітря вдень коливатиметься близько +3 градусів", - додала синоптик.
Насамкінець вона зауважила, що з 10 по 13 грудня в Україні "буде порівняно тепло". Тим часом з неділі, 14 грудня (згідно з попереднім, орієнтовним прогнозом) "очікується невелике зниження температури повітря".
