Украину накроют дожди: как изменится погода завтра и где может быть мокрый снег

15:30 30.03.2026 Пн
2 мин
Синоптики прогнозируют осадки в большинстве областей и значительный температурный контраст между регионами
aimg Ирина Костенко
Погода завтра может быть с дождем (фото иллюстративное: Getty Images)

Погода в Украине в последний день марта ожидается в основном пасмурная и влажная. Однако на северо-востоке днем может быть почти по-летнему тепло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Где завтра может быть мокрый снег

Согласно прогнозу на сутки 31 марта, погода в Украине в целом будет облачной.

В большинстве областей завтра вероятен умеренный дождь.

Ночью на Левобережье - местами небольшой дождь.

В Карпатах - дождь и даже мокрый снег.

Что будет с ветром и температурой воздуха

Ветер на завтра прогнозируют юго-восточный (на западе страны - северо-западный), со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в среднем по Украине:

  • ночью - около 5-10 градусов тепла;
  • днем - около 11-16 градусов тепла.

Между тем на северо-востоке страны днем может быть теплее - до +19°C, а в западных областях - наоборот прохладнее - около 5-10 градусов тепла.

В Карпатах температура воздуха ночью и днем - от 0 до 5 градусов тепла.

Украину накроют дожди: как изменится погода завтра и где может быть мокрый снегПрогноз погоды на 31 марта по Украине (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чего ждать от погоды в Киеве и области

По территории города Киева и Киевской области погода 31 марта также будет облачная.

Временами - может быть дождь.

Ветер - преимущественно юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Украину накроют дожди: как изменится погода завтра и где может быть мокрый снегПрогноз на завтра по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура воздуха ночью:

  • в Киеве - около 7-9 градусов тепла;
  • по области - от 5 до 10 градусов тепла.

Температура воздуха днем:

  • в Киеве - около 13-15 градусов тепла;
  • по области - от 11 до 16 градусов тепла.

По Украине катится массовая волна "минирований": что известно на данный момент
