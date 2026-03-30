Украину накроют дожди: как изменится погода завтра и где может быть мокрый снег
Погода в Украине в последний день марта ожидается в основном пасмурная и влажная. Однако на северо-востоке днем может быть почти по-летнему тепло.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Где завтра может быть мокрый снег
Согласно прогнозу на сутки 31 марта, погода в Украине в целом будет облачной.
В большинстве областей завтра вероятен умеренный дождь.
Ночью на Левобережье - местами небольшой дождь.
В Карпатах - дождь и даже мокрый снег.
Что будет с ветром и температурой воздуха
Ветер на завтра прогнозируют юго-восточный (на западе страны - северо-западный), со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха в среднем по Украине:
- ночью - около 5-10 градусов тепла;
- днем - около 11-16 градусов тепла.
Между тем на северо-востоке страны днем может быть теплее - до +19°C, а в западных областях - наоборот прохладнее - около 5-10 градусов тепла.
В Карпатах температура воздуха ночью и днем - от 0 до 5 градусов тепла.
Прогноз погоды на 31 марта по Украине (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Чего ждать от погоды в Киеве и области
По территории города Киева и Киевской области погода 31 марта также будет облачная.
Временами - может быть дождь.
Ветер - преимущественно юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с.
Прогноз на завтра по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Температура воздуха ночью:
- в Киеве - около 7-9 градусов тепла;
- по области - от 5 до 10 градусов тепла.
Температура воздуха днем:
- в Киеве - около 13-15 градусов тепла;
- по области - от 11 до 16 градусов тепла.
Напомним, ранее мы рассказывали, где в Украине "проснулись" озимые в начале марта и в каком состоянии они были.
Кроме того, мы объясняли, каким может быть апрель в Украине.
Читайте также, почему весна на самом деле приходит трижды и от чего зависит.