Начало не только по календарю? Почему весна на самом деле приходит трижды и от чего зависит
Март на календаре - лишь начало нового сезона, ведь на самом деле можно выделить разные "приходы" весны. И зависят они не только от даты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Какой может быть весна
Эксперты Украинского гидрометеорологического центра напомнили, что на самом деле весна может быть разной.
Речь идет о том, что специалисты различают:
- календарную весну;
- метеорологическую весну;
- астрономическую весну.
Весна бывает разной (инфографика: facebook.com/UkrHMC)
Когда заканчивается календарная весна
Легче всего, по словам специалистов УкрГМЦ, следить за "классической" весной - календарной. Ведь она зависит от постоянных дат:
- начинается с 1 марта;
- заканчивается 31 мая.
"Все просто: новая страница в календаре - новый сезон", - отметили в Укргидрометцентре.
Календарная весна - это четкий сезон (инфографика: facebook.com/UkrHMC)
Когда наступает метеорологическая весна
Метеорологическая весна, согласно информации УкрГМЦ, начинается тогда, когда среднесуточная температура воздуха "устойчиво переходит" через 0 градусов по Цельсию (в сторону повышения).
Уточняется также, что когда среднесуточная температура воздуха превышает +5°C, начинается период вегетации растений.
Метеорологическая весна зависит от температуры воздуха (инфографика: facebook.com/UkrHMC)
Когда астрономическая весна в Украине
Астрономическая весна, по данным Украинского гидрометеорологического центра, начнется в Северном полушарии - то есть и в Украине - несколько позже.
Это произойдет в 16:45 пятницы, 20 марта 2026 года.
Астрономическая весна в Украине начнется позже (инфографика: facebook.com/UkrHMC)
"По киевскому времени в момент весеннего равноденствия", - уточнили в пресс-службе УкрГМЦ.
