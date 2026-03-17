Весна опережает график: где в Украине уже "проснулись" озимые и в каком они состоянии

08:04 17.03.2026 Вт
Антициклон в марте вызвал дефицит осадков, чего не могут не учитывать аграрии
aimg Ирина Костенко
Погода в Украине в начале марта местами полностью "разбудила" озимые (фото иллюстративное: Getty Images)

В Украинском гидрометеорологическом центре подвели погодные итоги за первую декаду марта и рассказали, в каких областях озимые культуры начали "просыпаться" раньше, чем обычно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы УкрГМЦ в Facebook.

Читайте также: Начало не только по календарю? Почему весна на самом деле приходит трижды и от чего зависит

Главное:

  • Аномальное потепление: средняя температура первой декады марта была на 2-6°С выше климатической нормы.
  • Весна с опережением: уровень средней декадной температуры почти на всей территории страны соответствовал климатической норме конца марта.
  • Дефицит влаги: из-за господства антициклона в большинстве областей наблюдалась практически сухая погода.
  • Состояние почвы: местами высокая температура уже вызвала подсыхание и прогрев верхних слоев земли.
  • Вегетация растений: в некоторых областях (или районах) озимые культуры уже "проснулись" - возобновили вегетацию.
  • Старт сезона: в определенных локациях прогрев почвы позволил выборочно начать весенне-полевые работы.
  • Прогноз на урожай: состояние посевов, которые возобновили рост, эксперты оценивают как преимущественно хорошее.

Особенности погоды в начале месяца

Согласно информации экспертов, в течение первой декады марта 2026 года в Украине наблюдалась:

Отмечается, что средние суточные температуры воздуха были выше нормы на 2-6°С.

В целом, по данным УкрГМЦ, уровень средней декадной температуры почти на всей территории страны соответствовал климатической норме конца марта.

Уточняется, что похожие погодные условия в начале марта в Украине отмечались ранее в 2023 и 2024 годах, а теплее всего было в этот период в 2020 году.

Почему март принес дефицит осадков

Специалисты Укргидрометцентра сообщили, что в течение первой декады текущего марта, погоду определяло поле повышенного атмосферного давления (антициклон).

Именно вследствие этого отмечался дефицит осадков.

Указывается, что малоактивные атмосферные фронты обусловили лишь слабые осадки (преимущественно в восточных и западных областях) в виде:

  • мокрого снега;
  • дождя;
  • мороси.

Весна опережает график: где в Украине уже &quot;проснулись&quot; озимые и в каком они состоянииАгрометеорологические условия первой декады марта 2026 года в Украине (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

Старт постепенного восстановления вегетации растений

Вследствие стремительного повышения температур с начала марта, переход среднесуточной температуры воздуха через +5°С - в сторону повышения - почти на всей территории страны состоялся 3-10 марта.

Отмечается, что это - "на 2-3 недели раньше средних многолетних сроков".

В УкрГМЦ добавили, что такие температурные условия способствовали:

  • постепенному восстановлению вегетации зимующих культур;
  • развитию весенних процессов.

В каких областях озимые окончательно "проснулись"

Украинцам рассказали, что в южных областях достаточно высокие температуры воздуха обусловили подсыхание и прогрев верхних слоев почвы.

Это позволило начать выборочные весенне-полевые работы.

Сообщается также, что по состоянию на 10 марта озимые культуры - рожь, ячмень и пшеница - возобновили вегетацию:

  • в южных областях Украины;
  • в отдельных районах западных областей.

"Посевы находились в фазах кущения, образования узловых корней, 3-го листа, на отдельных площадях - всходов. Состояние посевов оценивалось как преимущественно хорошее", - поделились эксперты.

Между тем на остальных площадях растения озимых культур еще находились (на тот момент) в состоянии неглубокого зимнего покоя.

Напомним, ранее мы рассказывали, урожай каких озимых попал под удар непогоды в Украине в середине февраля.

Кроме того, мы объясняли, какая сейчас стоимость "борщевого набора" и что будет с ценами в Украине на тепличные овощи.

Читайте также, что известно о климатической характеристике марта в Украине в целом.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
У НАТО не было шансов: украинские Magura "потопили" фрегат Альянса во время учений
У НАТО не было шансов: украинские Magura "потопили" фрегат Альянса во время учений
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО