ua en ru
Пн, 30 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Март бьет рекорды: в каких городах Украины зафиксировали историческое тепло и когда именно

14:38 30.03.2026 Пн
3 мин
Столбики термометров пересекли отметки предыдущих максимумов в разных областях
Ирина Костенко
Март принес украинцам практически аномальное тепло (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Прошедшая неделя в Украине завершилась серией температурных рекордов в разных регионах. В отдельных городах столбики термометров пересекли нетипичные для марта отметки.

Подробнее о том, где именно и когда специалисты зафиксировали рекордные значения температуры, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Где в Украине и когда зафиксировал рекорды УкрГМЦ

Согласно информации специалистов Украинского гидрометеорологического центра (УкрГМЦ), на прошлой неделе - в течение 26, 27, 28 и 29 марта 2026 года - дневные максимумы в некоторых областях побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этой даты.

В целом за четыре дня было установлено 13 новых температурных рекордов в разных городах Украины.

Так, в четверг (26 марта) рекордные значения температуры воздуха днем наблюдались:

  • в Тернополе - 16,4°C;
  • в Луцке - 16,7°C.

На следующий день - в пятницу (27 марта) - новые исторические рекордные значения температуры зафиксировали:

  • в Виннице - 19,4°C;
  • в Николаеве - 20,2°C.

В субботу (28 марта) новые температурные рекорды были установлены в четырех городах:

  • в Хмельницком - 18,2°C;
  • в Тернополе - 18,4°C;
  • в Луцке - 18,4°C;
  • в Виннице - 18,8°C.

Между тем в воскресенье (29 марта) воздух днем рекордно прогрелся в пяти городах Украины:

  • в Полтаве - 18,6°C;
  • в Сумах - 20,9°C;
  • в Харькове - 20,9°C;
  • в Днепре - 21,1°C;
  • в Николаеве - 21,7°C.

Март бьет рекорды: в каких городах Украины зафиксировали историческое тепло и когда именноТемпературные рекорды в Украине в период с 26 по 29 марта 2026 года (карта: facebook.com/UkrHMC)

Какие рекорды и когда зафиксировали в Киевской области

В пресс-службе Центральной геофизической обсерватории (ЦГО) имени Бориса Срезневского в Facebook сообщили о четырех температурных рекордах в разных населенных пунктах Киевской области.

Их зафиксировали в течение 28-29 марта 2026 года.

Так, в субботу (28 марта) на метеорологической станции "Песковка" зафиксировали максимальную температуру воздуха (+18,0°С).

"Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2020 году: +18,1°С", - рассказали украинцам.

Март бьет рекорды: в каких городах Украины зафиксировали историческое тепло и когда именноТемпературный рекорд 28 марта на метеорологической станции "Песковка" (инфографика: facebook.com/CGO.Official)

В этот же день максимальную температуру воздуха (+18,6°С) зафиксировали на метеорологической станции "Чернобыль".

"Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1982 году: +18,4°С", - рассказали в ЦГО.

При этом уже на следующий день - в воскресенье (29 марта) - на метеорологической станции "Чернобыль" зафиксировали другой рекорд - наименьшую минимальную температуру воздуха (+6,9°С).

"Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1977 году: +5,9°С", - отметили в ЦГО.

Март бьет рекорды: в каких городах Украины зафиксировали историческое тепло и когда именноТемпературные рекорды 28-29 марта на метеорологической станции "Чернобыль" (инфографика: facebook.com/CGO.Official)

В завершение на метеорологической станции "Барышевка" 29 марта зафиксировали минимальную наиболее высокую температуру воздуха (+7,8°С).

Март бьет рекорды: в каких городах Украины зафиксировали историческое тепло и когда именноТемпературный рекорд 29 марта на метеорологической станции "Барышевка" (инфографика: facebook.com/CGO.Official)

"Предыдущий рекорд был зафиксирован 29.03.2022: +7,0°С", - подытожили в ЦГО.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Гидрометцентр Киевская область Погода в Украине Экология Глобальное потепление Погода в Киеве Климатолог Метеоролог Рекорды
Новости
Украина готова к перемирию на Пасху, - Зеленский
Аналитика
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны
Катерина Гончарова, корреспондент РБК-Украина. Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны