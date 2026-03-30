Україну накриють дощі: як зміниться погода завтра і де може бути мокрий сніг

Погода в Україні в останній день березня очікується здебільшого похмура й волога. Проте на північному сході вдень може бути майже по-літньму тепло.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Де завтра може бути мокрий сніг

Згідно з прогнозом на добу 31 березня, погода в Україні в цілому буде хмарною.

У більшості областей завтра ймовірний помірний дощ.

Вночі на Лівобережжі - місцями невеликий дощ.

У Карпатах - дощ і навіть мокрий сніг.

Що буде з вітром і температурою повітря

Вітер на завтра прогнозують південно-східний (на заході країни - північно-західний), зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря в середньому по Україні:

вночі - близько 5-10 градусів тепла;

вдень - близько 11-16 градусів тепла.

Тим часом на північному сході країни вдень може бути тепліше - до +19°C, а у західних областях - навпаки прохолодніше - близько 5-10 градусів тепла.

У Карпатах температура повітря вночі та вдень - від 0 до 5 градусів тепла.

Прогноз погоди на 31 березня по Україні (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чого чекати від погоди в Києві та області

По території міста Києва та Київської області погода 31 березня також буде хмарна.

Часом - може бути дощ.

Вітер - переважно південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Прогноз на завтра по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура повітря вночі:

у Києві - близько 7-9 градусів тепла;

по області - від 5 до 10 градусів тепла.

Температура повітря вдень: