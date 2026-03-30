ua en ru
Пн, 30 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Україну накриють дощі: як зміниться погода завтра і де може бути мокрий сніг

15:30 30.03.2026 Пн
2 хв
Синоптики прогнозують опади у більшості областей і значний температурний контраст між регіонами
aimg Ірина Костенко
Погода завтра може бути з дощем (фото ілюстративне: Getty Images)

Погода в Україні в останній день березня очікується здебільшого похмура й волога. Проте на північному сході вдень може бути майже по-літньму тепло.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Читайте також: Березень б'є рекорди: в яких містах України зафіксували історичне тепло й коли саме

Де завтра може бути мокрий сніг

Згідно з прогнозом на добу 31 березня, погода в Україні в цілому буде хмарною.

У більшості областей завтра ймовірний помірний дощ.

Вночі на Лівобережжі - місцями невеликий дощ.

У Карпатах - дощ і навіть мокрий сніг.

Що буде з вітром і температурою повітря

Вітер на завтра прогнозують південно-східний (на заході країни - північно-західний), зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря в середньому по Україні:

  • вночі - близько 5-10 градусів тепла;
  • вдень - близько 11-16 градусів тепла.

Тим часом на північному сході країни вдень може бути тепліше - до +19°C, а у західних областях - навпаки прохолодніше - близько 5-10 градусів тепла.

У Карпатах температура повітря вночі та вдень - від 0 до 5 градусів тепла.

Прогноз погоди на 31 березня по Україні (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чого чекати від погоди в Києві та області

По території міста Києва та Київської області погода 31 березня також буде хмарна.

Часом - може бути дощ.

Вітер - переважно південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Прогноз на завтра по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура повітря вночі:

  • у Києві - близько 7-9 градусів тепла;
  • по області - від 5 до 10 градусів тепла.

Температура повітря вдень:

  • у Києві - близько 13-15 градусів тепла;
  • по області - від 11 до 16 градусів тепла.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де в Україні "прокинулись" озимі на початку березня та в якому стані вони були.

Крім того, ми пояснювали, яким може бути квітень в Україні.

Читайте також, чому весна насправді приходить тричі й від чого залежить.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Гідрометцентр Погода в Україні Негода в Україні Екологія Погода в Києві Погода на день Кліматолог Метеоролог
Новини
Аналітика
Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни