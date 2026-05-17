На Москву массировано летят дроны, ночью под ударом оказался и Крым (видео)

03:59 17.05.2026 Вс
2 мин
Что известно об атаке на РФ?
aimg Эдуард Ткач
На Москву массировано летят дроны, ночью под ударом оказался и Крым (видео) Фото: последствия пока неизвестны (Getty Images)
В ночь на 17 мая неизвестные дроны массировано атакуют Московскую область. Россияне неоднократно жаловались на взрывы, а перед этим, было громко еще и в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Стоит отметить, что мэр Москвы Сергей Собянин отчитывался о якобы ликвидации беспилотников еще с вечера 16 мая. Сейчас в ночь на 17 число он продолжает делать подобные публикации. По состоянию на 03:30 - уже были сбиты 73 БПЛА, и сейчас работа российской ПВО продолжается.

Буквально перед новыми сутками различные мониторинговые паблики писали, что в направлении России могут лететь до 300 неизвестных дронов.

Уже после трех часов ночи в соцсетях стали распространять кадры из Московской области, на которых россияне жалуются на взрывы. В частности, жители Клина и Зеленограда.

Также добавим, что этой ночью под массированной атакой неизвестных дронов был временно оккупированный полуостров Крым. Очень громко было на аэродроме "Кача", в Казачьей бухте, Инкермане и Севастополе.

Однако на данный момент результаты этих атак пока неизвестны.

Что предшествовало

Напомним, что с 9 по 11 мая между Украиной и Россией действовало перемирие. И даже несмотря на то, что президент Владимир Зеленский разрешил россиянам провести парад 9 мая, Россия решила не продолжать перемирие после 11 числа. Поэтому в ночь на 14 мая враг совершил очередной комбинированный удар, частности по Киеву. Владимир Зеленский и предупредил, что ответ России будет зеркальным.

Также мы писали, что 4 мая неизвестный дрон врезался в многоэтажку на улице Мосфильмовской в Москве. Мэр Собянин тогда отчитался, ч т пострадавших нет.

