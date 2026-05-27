Украину накроет резкое похолодание: как изменится температура 28 мая и что с дождями

Погода в Украине 28 мая ощутимо изменится. На смену теплу придет прохладный воздух.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Что будет 28 мая с осадками

Согласно информации эксперта, 28 мая территория Украины окажется "в тылу холодного атмосферного фронта".

"Поэтому остатки дождей еще покапают", - уточнила синоптик.

Однако в целом осадки ожидаются:

незначительные;

локальные.

Как сильно снизится температура

Диденко рассказала, что за холодным фронтом распространится и холодный воздух.

"Поэтому температура воздуха ощутимо снизится", - констатировала она.

Днем воздух может прогреваться в среднем до +15...+19 градусов по Цельсию.

На юге Украины будет несколько теплее - около +20...+23°С.

Исходя из карты, обнародованной на официальном портале Украинского гидрометеорологического центра, ночью температура воздуха в разных регионах Украины может колебаться от +5°С до +16°С.

Прогноз погоды по Украине на 28 мая (скриншот: meteo.gov.ua)

"Холодный воздух - тяжелый, сильно давит. Поэтому из-за сопротивления более теплого воздуха будет усиливаться ветер до штормовых порывов", - отметила также Диденко.

Прогноз погоды от Наталки Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Чего ждать от погоды в Киеве

В Киеве в четверг, 28 мая, ожидается сильный северо-западный ветер.

"Есть вероятность небольшого дождя", - поделилась Диденко.

Дневная температура воздуха снизится - похолодает до +15 градусов по Цельсию.

"До конца недели в Украине будет преобладать прохладная погода, но в начале июня, на премьеру лета, снова потеплеет", - подытожила синоптик.