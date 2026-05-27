Россия может атаковать из Беларуси трассу Киев-Чоп и маршруты поставок из Польши, - ISW
Россия может использовать территорию Беларуси для ударов дронами по трассе М-06 Киев-Чоп, которая проходит через западные области Украины, включая ключевые маршруты поставок из Польши.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что Россия может использовать заявления Беларуси о случаях присутствия украинских беспилотников в своем воздушном пространстве, чтобы оправдать использование белорусской территории для осуществления по Украине "ответных ударов".
Территория Беларуси позволит России осуществлять непрерывные удары дронами по украинским наземным линиям связи (ЛНК) на западе и северо-западе Украины, которые российские беспилотники пока не могут легко поразить с точностью и большой полезной нагрузкой.
Возможность российских войск использовать территорию Беларуси может позволить российским "Шахедам" и более дешевым беспилотникам "Молния" атаковать автомагистраль М-06, которая проходит через западные украинские области, включая ключевые маршруты поставок из Польши в Украину, а также железную дорогу, соединяющую две страны.
Аналитики отметили, что россияне уже атакуют западные украинские области со своей территории, но запуск дронов из Беларуси позволит российским войскам использовать дистанционно управляемые беспилотники "Шахед" и "Молния", что повысит их точность и способность поражать движущиеся цели вдоль украинских ЛНК.
"Заявления Беларуси и недавние предупреждения Украины относительно Беларуси свидетельствуют о том, что Россия создает информационные условия для дальнейшего использования Беларуси в собственных военных целях, в частности для ударов по стратегически важным объектам глобального надзора в тылу западной Украины", - добавили в ISW.
Беларусь обвинила Украину в "ежедневных атаках дронов"
Напомним, вчера, 26 мая, в Беларуси заявили о якобы регулярных пересечениях границы "украинскими боевыми дронами".
Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что попытки пересечения границы Беларуси украинскими беспилотниками якобы фиксируются "практически ежедневно".
По его словам, только за последнюю неделю белорусская сторона насчитала 116 таких случаев, а силы ПВО якобы 59 раз применяли дежурные средства реагирования.
В Минске также заявили, что часть дронов якобы пыталась атаковать пограничную инфраструктуру Беларуси.
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что Беларусь "врет об украинских дронах" и пытается устраивать провокации в интересах России.
А представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии РБК-Украина назвал заявления белорусской стороны "очередной попыткой обвинить в чем-то Украину и перебросить на нас ответственность".
В то же время, по его словам, режим Лукашенко "в очередной раз отмечает об отсутствии угроз для Украины со стороны Беларуси".